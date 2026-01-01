هيفاء وهبي بفستان ترتر أسود وجزمة مطرزة في مهرجان ستوكهولم الثقافي

وكالات /سما/

ستوكهولم/سما- قدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلاً موسيقياً في العاصمة السويدية ستوكهولم مساء السبت، ضمن فعاليات مهرجان ستوكهولم الثقافي، حيث اختارت إطلالة جريئة لفتت الأنظار وحملت توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.

ارتدت وهبي فستاناً أسود قصيراً مصنوعاً من الترتر اللامع، زُينت تفاصيله بتطريزات ورود ملونة بدرجات البرتقالي والأبيض امتدت على الأكمام والظهر بالكامل، ما جمع بين الجرأة والتفاصيل الأنثوية المميزة.

أكملت الإطلالة بحذاء عالي الساقين مصمم خصيصاً ليتناغم مع الفستان، متشابهاً معه في تطريزات الورود والتفاصيل الدقيقة.

تولّى خبير المكياج الأردني محمد حنداش تنفيذ المكياج، مع تسريحة شعر طويل من "لاتيلييه دو كوافير"، فيما أشرف منسّق الأزياء اللبناني سيدريك حداد على تنسيق الإطلالة الكاملة.