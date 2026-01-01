الرئاسة التركية تفند تصريحات نتنياهو: ادعاءات باطلة ونؤكد دعم استقرار سوريا

انقرة /سما/

رفضت تركيا، مزاعم إسرائيلية بأن أنقرة تشكل تهديدًا على أمنها من خلال الاستعداد لنشر قوات في مطار عسكري بسوريا تعرّض لضربة إسرائيلية.

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها مساء يوم الثلاثاء، إن "الادعاءات الباطلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية المستهدفة لسيادة سوريا، مؤكدة أن أنقرة لن تسمح بزعزعة استقرار سوريا".

وشدد البيان على أن تركيا ستواصل تعاونها مع الحكومة السورية، بهدف دعم الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد، داعيًا نتنياهو إلى التخلي عما وصفها بالسياسات العدوانية واحترام القانون الدولي.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن سوريا كانت تقترب من انتهاك تفاهم أمني مع إسرائيل من خلال السماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة تقع قرب حلب، فيما نفت تركيا وجود قوات أو أفراد لها في القاعدة، ووصفت الضربة بأنها تصعيد يهدد استقرار المنطقة.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية، ثماني غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية، ما ألحق أضرارًا مادية بالمنشأة دون وقوع إصابات بشرية، وفق وسائل الإعلام الرسمية السورية والمرصد السوري.

وأدانت وزارة الخارجية السورية الهجوم ووصفته بأنه "عمل عدواني غير مبرر" وانتهاك لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، محذرة من أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.