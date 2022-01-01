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الأسرة الملكية البريطانية

خبر : أديليد إليزابيث.. الأميرة يوجيني تعلن اسم مولودتها الجديدة

الأربعاء 19 أغسطس 2026 07:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أديليد إليزابيث.. الأميرة يوجيني تعلن اسم مولودتها الجديدة



وكالات /سما/

أعلنت الأميرة يوجيني، عضوة الأسرة الملكية البريطانية، عن اسم مولودتها الجديدة أديليد إليزابيث أنينا بروكسبانك، التي وُلدت الاثنين 3 من أغسطس 2026 في العاصمة البرتغالية لشبونة.

كشفت الأميرة عن الاسم عبر منشور على حسابها بموقع إنستغرام، مرفقاً بصور جديدة للمولودة ومع شقيقيها الأكبر، أوغست فيليب هوك البالغ من العمر 5 سنوات وإرنست جورج روني البالغ 3 سنوات.

قالت الأميرة يوجيني في منشورها: "قبل أسبوعين من اليوم، استقبلنا طفلتنا في هذا العالم. ومنذ ذلك الحين، عشنا أوقاتاً مميزة ودافئة ومفعمة بالحب. يسعدنا جداً أن نشارككم اسم أديليد إليزابيث أنينا بروكسبانك".

أوضحت الأميرة أن الأسماء الثلاثة اختيرت تكريماً لأشخاص مميزين من الماضي والحاضر، مشددة على أن "جدتها الكبرى التي نعتز بها كثيراً" كانت من ضمنهم، في إشارة واضحة للملكة إليزابيث الثانية الراحلة.

أضافت يوجيني أن اسم ابنتها "جزء من التاريخ الإنجليزي والبرتغالي، وهما بلدان نحبهما ونعتبرهما موطننا"، محيلة إلى إقامة عائلتها في البرتغال منذ عام 2022.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تختار الأسرة الملكية اسم إليزابيث لأحفادهم تكريماً للملكة الراحلة. حملت الأميرة شارلوت، ابنة الأمير وليام، اسم إليزابيث كاسمها الثاني، وكذلك فعلت الأميرة بياتريس شقيقة يوجيني، وعدد من الأحفاد الآخرين.

أطلق الأمير هاري وميغان ماركل على ابنتهما البالغة من العمر 5 سنوات اسم ليليبيت، تيمناً بلقب طفولة الملكة إليزابيث.

أشرف زوج الأميرة، جاك بروكسبانك، على توثيق لحظة إطلاق الاسم فوتوغرافياً، حيث وقّع الصورة الرسمية للإعلان بنفسه. أعربت العائلة الملكية بكاملها، بقيادة الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، عن سعادتهما بقدوم المولودة الجديدة.

تُقيم الأميرة يوجيني البالغة من العمر 36 سنة وزوجها البالغ 40 سنة في البرتغال منذ عام 2022، حيث يقسمان وقتهما بين البرتغال والمملكة المتحدة. يعمل بروكسبانك حالياً لدى أحد قطب العقارات المعروفين، بينما تعمل يوجيني مديرة في معرض هاوزر آند ويرث الفني بلندن.

لندن

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