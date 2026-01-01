غذاء متوازن في الشهور الأخيرة.. ضرورة لنمو صحي للجنين

وكالات /سما/

خلال الأشهر الأخيرة من الحمل، يشهد الجنين نموًا سريعًا وتطورًا ملحوظًا، حيث يكتسب معظم وزنه في هذه المرحلة. فقد يبلغ وزنه حوالي كيلوغرام واحد في الأسبوع السابع والعشرين، ليصل إلى كيلوغرامين أو أكثر بحلول الأسبوع الثاني والثلاثين، وينتهي به الحال إلى 3 إلى 4.5 كيلوغرامات عند الولادة في موعدها الطبيعي. كما يزداد طوله بمعدل ستة سنتيمترات إضافية خلال هذه الفترة.

تحتاج المرأة الحامل في الثلث الأخير إلى 450 سعرة حرارية إضافية يومية تفوق احتياجاتها قبل الحمل، ليصبح إجمالي السعرات المتناولة عادة بين 2400 و2650 سعرة حرارية، تختلف حسب الوزن الطبيعي ومستوى النشاط البدني. هذه الزيادة ضرورية لضمان وصول التغذية الكافية للجنين عبر المشيمة.

يجب أن يحتوي النظام الغذائي للحامل على البروتينات قليلة الدسم لبناء عضلات وأنسجة الجنين والرحم، والألياف الغذائية لتسهيل الهضم ومنع الإمساك الشائع في هذه الفترة. كما يجب التركيز على الفواكه والخضروات لتوفير الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وشرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف ودعم الدورة الدموية، مع تقليل السكريات وقاية من سكري الحمل.

الكالسيوم يلعب دورًا أساسيًا في بناء عظام وأسنان قوية للجنين، وينبغي الحصول على 1000 ملغ يوميًا من مصادر مثل الحليب والزبادي والجبن وعصير البرتقال المدعم. والحديد ضروري لمساعدة خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين للجنين بمعدل 27 ملغ يوميًا، ويمكن الحصول عليه من اللحوم الحمراء والفاصوليا والبازلاء والحبوب.

فيتامين أ مهم لصحة الجلد ونمو العظام والحفاظ على الرؤية، ويحتاج الجسم إلى 770 ميكروغرامًا يوميًا منه، وتوفره البطاطا الحلوة والجزر والخضروات الورقية الداكنة. وفيتامين سي يساعد في امتصاص الحديد وفي نمو وإصلاح الأنسجة، وتكفي 85 ملغ يوميًا من الفراولة والبروكلي والطماطم والحمضيات.

فيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم اللازم لنمو العظام والأسنان، وتحتاج الحامل إلى 600 وحدة دولية يوميًا منه، ويمكن الحصول عليها من الحليب المدعم والأسماك الدهنية مثل السلمون. أما فيتاميني ب6 وب12 فيساعدان في تكوين خلايا الدم الحمراء، وتبلغ الجرعة الموصى بها 1.9 ملغ و2.6 ميكروغرام يوميًا على التوالي، من مصادر مثل الكبد واللحوم والأسماك والحليب.

حمض الفوليك ضروري لإنتاج البروتين والدم ويقلل من خطر عيوب الأنبوب العصبي، والكمية الموصى بها 600 ميكروغرام يوميًا من عصير البرتقال والبقوليات والكبد والمكسرات. تعد الفيتامينات الموصوفة خلال فترة الحمل ضرورية لاحتوائها على مستويات أعلى من حمض الفوليك وعناصر أخرى تدعم نمو الجنين.

التمارين الرياضية المنتظمة في الثلث الأخير آمنة ومفيدة، حيث تسهل عملية الولادة الطبيعية وتقوي عضلات الحوض والظهر لتخفيف الآلام وتحسن جودة النوم، لكن يجب استشارة الطبيب قبل البدء بأي نشاط بدني جديد. الحصول على ساعات نوم كافية أيضًا ضروري للحفاظ على صحة الأم والجنين.

النساء اللواتي يتبعن نظامًا غذائيًا متوازنًا ويمارسن الرياضة بانتظام أقل عرضة لمضاعفات الحمل وأكثر عرضة لإنجاب طفل سليم. قد تشعر الحامل ببعض الأعراض المزعجة لكن غير الخطيرة مثل الغثيان وتورم الساقين وحرقة المعدة والإمساك وآلام الظهر والإرهاق، ويمكن استشارة الطبيب حول طرق التخفيف منها.