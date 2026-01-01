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مسلسل درامي

خبر : حلقة جديدة من "بنات عمير".. منيرة تستبدل ذهبها والتوتر يصعد

الأربعاء 19 أغسطس 2026 06:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حلقة جديدة من "بنات عمير".. منيرة تستبدل ذهبها والتوتر يصعد



وكالات /سما/

شهدت الحلقة الثامنة عشرة من المسلسل الدرامي "بنات عمير" تطورات جديدة في مسار الشخصيات الرئيسية، حيث اتجهت الأحداث نحو منحى أكثر توترًا وتعقيدًا بين أبطال العمل.

في هذه الحلقة، قررت الشخصية منيرة الإقدام على خطوة جريئة تتمثل في بيع مجوهراتها من الذهب، وذلك في محاولة لمواجهة أزمة معينة يتسبب فيها الشخص مشعل، مما يعكس توتر العلاقات بين الشخصيات وحجم الضغوط التي تواجهها منيرة في السياق الدرامي للمسلسل.

وبموازاة ذلك، شهدت الحلقة لحظة درامية أخرى عندما فقد عمير السيطرة على انفعالاته تجاه أحد الطلاب، مما أضاف بعدًا جديدًا من التوتر والصراع إلى خط السرد الدرامي للعمل.

يأتي هذا التطور الدرامي ضمن مسار متسارع للأحداث في المسلسل، حيث يواصل العمل استقطاب اهتمام المتابعين من خلال حبكته الدرامية المعقدة والعلاقات المتشابكة بين أبطاله، مما يعكس سعي صناع المسلسل لتقديم مادة درامية غنية تجمع بين الصراعات الشخصية والأزمات العائلية.

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