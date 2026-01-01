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سباقات التحمل العالمية

خبر : فورد تطلق هايبركارها بمحرك V8 استعدادًا لسباق لومان 2027

الأربعاء 19 أغسطس 2026 06:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فورد تطلق هايبركارها بمحرك V8 استعدادًا لسباق لومان 2027



وكالات /سما/

بدأت شركة فورد برنامجًا مكثفًا لاختبار سيارتها الهايبركار الجديدة من فئة LMDh، والمخصصة للمشاركة في بطولة العالم لسباقات التحمل WEC وسباق لومان 24 ساعة في موسم 2027.

ظهرت السيارة للمرة الأولى خلال جلسات اختبار حية وصارمة على حلبة بول ريكارد الشهيرة جنوب فرنسا، وهي مزودة بنظام دفع هجين متقدم يجمع بين قوة كهربائية وأداء محرك V8 طبيعي التنفس مع شواحن توربينية.

يبلغ سعة محرك V8 المستخدم في السيارة 5.4 لتر، وينتج عنه صوت ميكانيكي مميز يُشبه مزيج نغمات محركات ناسكار والمحركات النفاثة، ما يضيف عنصر إثارة إضافي لسيارة السباق.

يمثل عودة فورد إلى المنافسة في الفئة الأولى من سباقات لومان خطوة استراتيجية توازي معايير المنافسة الشديدة من منافسيها بما فيهم تويوتا وبورش وفيراري. ويأتي التركيز على تطوير الشاسيه بالتعاون الوثيق مع سائقي فريق فورد تأكيدًا على جدية الشركة في مسعاها لتحقيق أداء قوي في الموسم القادم.

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