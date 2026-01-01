بي واي دي تطرح سيارة Qin ماكس.. نسختها الهجينة تقطع مسافة 2370 كلم

وكالات /سما/

أعلنت شركة بي واي دي الصينية رسميًا عن طرح سيارة Qin ماكس الجديدة في السوق الصيني ضمن سلسلة داينستي، مقدمة خيارات متنوعة تشمل الدفع الهجين القابل للشحن والنسخ الكهربائية بالكامل، في خطوة تعكس التوجه المتسارع للشركة نحو المركبات الصديقة للبيئة.

تتوفر السيارة الجديدة بتسع فئات مختلفة بأسعار تتراوح بين 99,900 و143,900 يوان صيني، أي ما يعادل تقريبًا بين 54,400 و78,400 درهم إماراتي وبين 14,800 و21,300 دولار أمريكي. وحتى الآن لم تعلن الشركة عن أي خطط لطرح السيارة الجديدة في أسواق منطقة الشرق الأوسط.

تتميز النسخة الكهربائية من Qin ماكس بنظام دفع خلفي يوفر خيارين للمحرك بقوة 161 حصانًا و322 حصانًا، مع مدى يصل إلى 530 كم و630 كم على التوالي وفق معيار سي إل تي سي. وتستخدم السيارة الجيل الثاني من بطارية بليد، وتدعم الشحن السريع حيث يمكن شحن البطارية من 10% إلى 70% خلال حوالي 5 دقائق، ومن 10% إلى 97% خلال نحو 9 دقائق.

تحقق النسخة الأقوى من المحرك الكهربائي عزم دوران يتجاوز 400 نيوتن متر، وتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في نطاق 5 ثوانٍ، مما يوفر أداء ديناميكية جيدة للسائقين الذين يبحثون عن تسارع قوي.

أما النسخة الهجينة فتعتمد على الجيل الخامس من تقنية دي إم-آي الحديثة، التي تجمع بين محرك بنزين بسعة 1.5 لتر بقوة 99 حصانًا ومحرك كهربائي بقوة 235 حصانًا. يصل المدى الإجمالي للنسخة الهجينة عند امتلاء خزان الوقود وشحن البطارية بالكامل إلى 2370 كيلومتر، بينما تبلغ سعة الخزان 65 لترًا، مع استهلاك وقود يقدر بـ 2.59 لتر لكل 100 كيلومتر.

اعتمدت الشركة على نظام تعليق متطور يشمل نظام ماكفرسون في الجزء الأمامي ونظام مستقل بخمس وصلات في الجزء الخلفي، بينما تزود الفئات الأعلى بنظام دي ساس-سي للتحكم الذكي بالمخمدات مع خاصية استباق حالة الطريق لتحسين استقرار المركبة.

يتوفر لعدد من الفئات نظام غودز آي بي للمساعدة على القيادة المزود بحساس ليدار، والذي يدعم المساعدة على التنقل في المدن والطرق السريعة، مع إمكانية التعامل مع المنحدرات وتغيير المسارات وتجنب العوائق بشكل آلي.

يبلغ طول Qin ماكس 4.866 متر وعرضها 1.88 متر وارتفاعها 1.495 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.82 متر. تضم المقصورة الداخلية شاشة وسطية عائمة بقياس 15.6 إنش وشاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز، إضافة إلى ثلاجة مدمجة تدعم خاصيتي التبريد والتسخين.

تشترك السيارة الجديدة بأوجه تشابه كبيرة مع سيارة بي واي دي سيل 06 موديل 2027 التي أطلقتها الشركة قبلها بيومين، إذ تتشارك السيارتان قاعدة العجلات وخيارات أنظمة الدفع والمحركات ومدى النسخ الكهربائية، إلى جانب الجيل الثاني من بطارية بليد وتقنية الشحن السريع وعدد من الأنظمة والتجهيزات. غير أن السيارتين تختلفان في التصميم الخارجي وتفاصيل المقصورة وتوزيع الفئات بينهما.

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