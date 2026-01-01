مجمع الشفاء يستأنف خدمات الأشعة التداخلية والقسطرة القلبية

وكالات /سما/

غزة/سما- أعلن مدير عام مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة محمد أبو سلمية، يوم الثلاثاء 18 آب/أغسطس، إعادة افتتاح قسم الأشعة التداخلية والقسطرة القلبية في المجمع، بعد إعادة تأهيل الوحدة، في خطوة تعكس جهودًا حثيثة لاستعادة الخدمات الطبية المتخصصة وسط أوضاع صحية حرجة وتحديات كبيرة.

اعتبر أبو سلمية إعادة تشغيل القسم محطة مهمة في مسار تطوير المنشأة الطبية، حيث بدأت الطواقم الطبية بإجراء تدخلات سريرية معقدة وعالية التخصص، وذلك رغم الظروف الصعبة والإمكانيات المحدودة التي يعمل فيها القطاع الصحي بأكمله في القطاع.

أوضح محمد مطر، استشاري ومدير دائرة الأشعة في المجمع، أن الفريق الطبي تمكن منذ استئناف عمل الوحدة من تنفيذ عدد من الإجراءات المتقدمة. من بينها تركيب دعامة معدنية دائمة في القنوات المرارية لمريض يعاني من انسداد كامل ورمي، ما أتاح فتح المسار المسدود واستعادة تدفق السوائل الصفراوية بشكل طبيعي.

أضاف مطر أن الطواقم تعاملت أيضًا مع حالة متقدمة جدًا تخص مريضًا يعاني من انسداد كامل في الأوردة الرئيسية، الأمر الذي عرقل خضوعه لجلسات الغسيل الكلوي لأسابيع متعددة. تمكن الفريق الطبي من توسيع الوريد الأجوف العلوي وتركيب درنقة لجلسات الغسيل، ما استعاد للمريض القدرة على متابعة العلاج.

نفذ الفريق أيضًا قسطرة طرفية لمريض يعاني من انسداد كامل في الشريان الفخذي وضعف حاد في تروية الطرف السفلي، وتمكن من فتح الانسداد واستعادة تدفق الدم بشكل طبيعي، ما حال دون مضاعفات قد تؤدي إلى فقدان الطرف.

أكد مطر أن هذه الإجراءات تمثل بداية استعادة خدمات الأشعة التداخلية والقسطرة في مجمع الشفاء، معتبرًا توفر هذه الخدمات إنجازًا يقلل الحاجة إلى تحويل المرضى إلى مراكز أخرى قد لا تكون متاحة. غير أن استمرار عمل الوحدة وتوسيع نطاق خدماتها يبقى مرهونًا بتوفير المستلزمات والأدوات الطبية المتخصصة.

أشار مطر إلى أن هناك نقصًا حادًا في احتياجات الأشعة التداخلية والقسطرة، مؤكدًا أن الطواقم الطبية تواصل بذل أقصى جهودها للحفاظ على هذه الخدمات الحيوية وإنقاذ حياة المرضى رغم الظروف الحرجة التي تحيط بعمل المؤسسات الصحية في قطاع غزة.