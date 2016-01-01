رحيل مدير العمليات التنفيذي بعد انتقاده خطة بيع حصة في البطولات

وكالات /سما/

أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التعاقد مع مدير عملياته التنفيذي كيفن لامور في 17 آب 2026، بعد أسابيع من توجيهه انتقادات علنية حادة لخطة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لبيع حصة في الأنشطة التجارية للبطولات.

اقترح إنفانتينو إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة بطولات الاتحاد بما فيها كأس العالم، مع بيع ما يصل إلى 20 في المئة من أسهمها لمستثمرين خارجيين. واجهت الخطة معارضة داخلية واسعة، فقررت الفيفا سحبها لاحقًا.

كان لامور، الذي انضم إلى الفيفا في نوفمبر 2024، أول من خرج علانية على الصف. وجه في نهاية يوليو انتقادات شديدة قال فيها إن موظفي الفيفا «تعرضوا للتضليل» بشأن الخطة، ووصفها بأنها «مشروع شخص واحد» يفتقر إلى الشفافية. وأعلن أنه يقبل عواقب هذا الموقف قائلًا: «إذا كان ذلك يعني أنني سأفقد وظيفتي، فليكن. سأفهم ذلك القرار وأحترمه. على الأقل سأنام مرتاحًا الليلة».

أعلن متحدث باسم الفيفا أمس الإثنين: «يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن علاقة العمل بين الفيفا وكيفن لامور، بصفته مدير العمليات التنفيذي، قد انتهت في 17 أغسطس 2026». وأضاف أن الاتحاد «يشكر كيفن على خدماته خلال العامين الماضيين، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

أبلغ ماتياس غرافستروم، الأمين العام للفيفا، الموظفين برسالة إلكترونية قال فيها إن القرار اتُخذ «بعد دراسة متأنية، ومع احترام كبير لكيفن، على الصعيدين الشخصي والمهني». وأشار إلى أن لامور «أشرف خلال فترة عمله على مرحلة شهدت تغييرات كبيرة، بما في ذلك تحسين العلاقات مع أصحاب المصلحة».

جاء رحيل لامور بعد استقالة كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو، في يوليو احتجاجًا على المشروع ذاته، حيث وصفه بأنه «صفقة سيئة لكرة القدم». ويُعتبر لامور ثالث أعلى مسؤول من حيث المنصب داخل الاتحاد الدولي.

تعمّق الانقسام داخل الفيفا مع تصاعد الضغط على إنفانتينو، الذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية رابعة في مارس 2027. دعت ثلاثة اتحادات إقليمية كبرى هي الاتحاد الأوروبي واتحاد آسيا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي إلى إجراء مراجعة مستقلة لأداء الرئيس السويسري البالغ من العمر 56 سنة. في المقابل، لا يزال إنفانتينو يحظى بدعم الاتحادين الأفريقي والأمريكي الجنوبي.

أعربت منظمة فير سكوير المعنية بحقوق الإنسان في الرياضة عن قلقها من محاولة إنفانتينو تجاوز حد الثلاث فترات الرئاسية، الذي أقرّته الفيفا عام 2016. وجهت المنظمة رسالة إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال بالفيفا تحثها على اعتبار إنفانتينو غير مؤهل للترشح مجددًا، موضحة أن أي استثناء من هذه القاعدة ينتهك مبدأ تحديد مدة الولاية.

عارضت عدة اتحادات وطنية إعادة انتخابه أيضًا. قال إيان ماكسويل، الرئيس التنفيذي للاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، إن اتحاده لن يدعم إعادة انتخاب إنفانتينو. كما رفضت الفيفا شكوى قدمتها فير سكوير إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن انتهاك إنفانتينو المزعوم لقواعس الحياد السياسي بسبب دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

زيورخ

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