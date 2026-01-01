برشلونة يكثّف جهوده لضم ألفاريز قبل إغلاق سوق الانتقالات

وكالات /سما/

برشلونة/سما- يُكثّف برشلونة جهوده للانتهاء من صفقة ضم المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد، مع توقعات بأن يشهد الأسبوع الجاري تطورات حاسمة في هذا الملف بعد عدة تأجيلات سابقة.

جاءت هذه المحاولة بعد أن أتمّ برشلونة صفقتين مهمتين لتعزيز صفوفه، وهما ضم لاعب الوسط الإسباني رودري وظهير الدفاع البرتغالي جواو كانسيلو. وتأتي الحاجة الملحة لمهاجم مركزي بعد رحيل القطاع الهجومي للنادي الكتالوني، حيث غادر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي إلى فريق شيكاغو فايرز الأمريكي، بينما انتقل الإسباني فيران توريس إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، من المتوقع عقد اجتماع بين ألفاريز والرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد جيل مارين خلال الأيام المقبلة، قد يضغط فيه اللاعب على الإدارة للموافقة على رحيله، حيث تلقى وعدًا سابقًا بالسماح له بالمغادرة في الصيف الحالي إذا رغب.

وأشارت الصحيفة إلى أن أتلتيكو مدريد ستخوض مباراتين على أرضها ضد مالقة وفياريال، وهو ما قد يؤثر على موقف الإدارة والجماهير من الصفقة، مما يعقّد المفاوضات أو ييسّرها حسب النتائج والأداء.

في حالة فشل صفقة ألفاريز، أشارت «ماركا» إلى أن المدير الرياضي البرتغالي ديكو والمدرب الألماني هانزي فليك سيضطران للنظر في خيارات بديلة من سوق الانتقالات، وتشمل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، والإسباني ميكيل أويارزابال من ريال سوسيداد، والبرتغالي لويس سواريز من سبورتينج لشبونة، والسويدي فيكتور جيوكيريس من أرسنال.

وكخيار آخر، قد لا يسعى برشلونة لضم مهاجم جديد، بل يستثمر على لاعبيه الحاليين في مركز المهاجم الوهمي، منهم البرازيلي رافينيا والإسبانيان داني أولمو ويامين يامال والألماني كريم أديمي والإنجليزي أنتوني جوردان. إضافة إلى موهوبين شابين مثل المصري حمزة عبد الكريم والبلجيكي جيسي بيسيو، اللذين لم يتجاوزا الثامنة عشرة، وأظهرا أداءً متميزًا في فترة الإعداد مع إمكانيات تهديفية عالية.

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