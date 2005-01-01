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خبر : لا كورونيا تعود للدوري الأول بعد 8 أعوام.. تعادل مع إلتشي

الأربعاء 19 أغسطس 2026 05:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لا كورونيا تعود للدوري الأول بعد 8 أعوام.. تعادل مع إلتشي



وكالات /سما/

إسبانيا/سما- عاد فريق ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني إلى دوري الدرجة الأولى بعد انقطاع ثمانية أعوام، لكن عودته الاستثنائية لم تبدأ بالنتيجة المأمولة، إذ انتهت مواجهته الأولى بالتعادل 1-1 أمام ضيفه إلتشي في الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد يوم الاثنين.

افتتح الفريق المضيف التسجيل مبكرًا بعد تمريرة من المهاجم الإيطالي لورنتسو أماتوتشي إلى زميله الجابوني بيار-إيميريك أوباميانج الذي أنهى الكرة بسهولة في الدقيقة 21. جاء الهدف ليتوج تسلسلًا تقنيًا يضم 10 تمريرات متتالية، تُعتبر الأطول للفريق في هدف على أرضه منذ موسم 2005-2006 على الأقل، وفقًا لمؤسسة أوبتا للإحصاءات الرياضية.

أوباميانج، الذي بلغ 37 عامًا، انضم حديثًا إلى لا كورونيا بعد مغادرته مارسيليا الفرنسية. قضى الدولي الجابوني عامين مع الفريق الفرنسي، شارك فيهما في 92 مباراة وسجل 44 هدفًا قدّم 21 تمريرة حاسمة. وصل أوباميانج إلى مارسيليا للمرة الأولى صيف 2023، غادرها لموسم واحد مع القادسية سنة 2024، قبل عودته للملعب الفرنسي عام 2025.

يعود أوباميانج للدوري الإسباني بعد أربع سنوات من تجربته السابقة مع برشلونة التي استمرت ستة أشهر فقط سنة 2022، سجل خلالها 13 هدفًا في 24 مباراة.

تمكّن إلتشي من الخروج بنقطة من الملعب الخصم بعد أن أدرك التعادل في الدقيقة 76 بهدف رؤوسي من لاعبه مارك أغوادو إثر ركلة ركنية.

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