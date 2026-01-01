صورة صلاح يوقع عقده مع طرابزونسبور التركي

وكالات /سما/

إسطنبول/سما- نشر الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، صورة توثّق توقيع لاعبه على عقده مع نادي طرابزونسبور التركي، وظهر في الصورة صلاح موقّعًا الاتفاقية بحضور أحد كبار المسؤولين في الفريق.

شارك عباس الصورة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، في خطوة توثيقية تأتي بعد أيام قليلة من بداية صلاح مشواره مع النادي الأناضولي.

خاض صلاح مباراته الأولى مع طرابزونسبور في السبت الماضي أمام فريق قاسم باشا، حيث دخل الملعب كلاعب بديل في الشوط الثاني، وانتهت المواجهة بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق.

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