عابد فهد يعود للتمثيل في سوريا بمسلسل درامي اجتماعي بعد 7 سنوات

وكالات /سما/

يستعد الفنان السوري عابد فهد للعودة إلى مواقع التصوير في سوريا بعد انقطاع استمر حوالي سبع سنوات، عبر المسلسل الدرامي الاجتماعي «آدو وأولادو» الذي ستنتجه شركة غولدن لاين، على أن ينطلق العمل في سوريا مع حلول شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

يعتمد المسلسل على سيناريو من كتابة زهير رامي الملا وعلاء المهنا، بإخراج تامر إسحاق، ويندرج ضمن أعمال الدراما الاجتماعية ذات الطابع التشويقي والحركة. تتمحور الحكاية حول شخصية «آدو» الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد، بينما تنتشر أنباء عن وفاته غير أنه يظل على قيد الحياة خلف أسوار السجن، وانطلاقا من هذه المفارقة تتطور أحداث العمل لاستكشاف ماضيه وملابسات دخوله السجن وعلاقته بأبنائه الثلاثة الذين نشآوا بعيدا عنه.

يجسد فهد دور الأب الذي دخل السجن لحماية أبنائه، لكن سنوات الانقطاع عنهم تترك آثارا عميقة على نسيج الأسرة. ينمو الأبناء في ظروف مختلفة عما تخيلها والدهم، وينجرفون نحو مسارات محفوفة بالأخطار تشمل الميل إلى القمار الإلكتروني وارتكاب تصرفات تعيدهم إلى ماضي عائلتهم المؤلم. لا تقتصر الحكاية على استعادة الرابط بين الأب وأبنائه، بل تسلط الضوء على تأثير غياب الوالدين وانتقال الأزمات العائلية والصراعات بين الأجيال، مع البحث في الخط الفاصل بين استرجاع الحق والرغبة في الانتقام.

مع تكشف الأسرار تدريجيا، تتقاطع أخطاء الزمن الماضي مع خيارات الأبناء، ما يحول الأسرة إلى ساحة صراع بين الواقع السابق وما يسعى كل فرد لتغييره. تدور أحداث المسلسل قبل سقوط النظام السابق بحوالي عامين، ضمن محيط شعبي تتشابك فيه العلاقات الأسرية مع الفساد وإساءة استخدام النفوذ، ما يضع الشخصيات أمام سلسلة من الصراعات والأسرار التاريخية التي تهدد بإعادة رسم مسارات حياتهم.

يشكل «آدو وأولادو» عودة أولى لعابد فهد إلى التصوير داخل سوريا منذ مسلسل «دقيقة صمت» في عام 2019، الذي كتبه سامر رضوان وأخرجه المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري. منذ ذلك الوقت، استمر فهد في حضوره الفني في الدراما العربية عبر عدد من الأعمال المشتركة صُورت خارج الأراضي السورية.

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