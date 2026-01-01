مجوهرات Chopard تزين زفاف جورجينا رودريغيز

وكالات /سما/

احتفلت جورجينا رودريغيز يوم 11 من أغسطس/آب بزفافها على لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، مختارة لهذه المناسبة مجموعة متميزة من المجوهرات الفاخرة من دار Chopard.

تصدرت مجموعة Garden of Kalahari خيارات العروس، حيث ارتدت عقداً فاخراً يضم ماسة استثنائية بوزن 50 قيراطاً، برفقة ألماسة أخرى بوزن 6.41 قيراط، وأحجار كمثرية وبراقة بأوزان لافتة.

أكملت رودريغيز إطلالتها بأقراط مرصعة بألماستين نادرتين بقطع كمثري وقلبي، وخاتم يزين وسطه ماسة بقطع cushion بوزن 20 قيراطاً.

كما اختارت سواراً من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مزيناً بألماستين بقطع emerald بأوزان 21 و14.7 قيراط، علاوة على ألماس بقطع متعددة. أضافت إلى ذلك خاتماً ثانياً من مجموعة Haute Joaillerie، يضم ألماساً بقطع كمثري وmarquise بوزن إجمالي 5.7 قيراط.

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