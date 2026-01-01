زيندايا تختار مجوهرات معوض في العرض الأول لـ Spider-Man بلندن

وكالات /سما/

لندن/سما- اختارت الممثلة الأمريكية زيندايا مجوهرات من دار معوض اللبنانية الفاخرة لتتألق بها خلال العرض الأول لفيلم Spider-Man في لندن، حيث ارتدت أقراطًا وخاتمًا من طقم Majestic Diamond Suite.

يجمع الطقم بين الفخامة والنعومة، مستوحًى من قصص الحب الملكية الخالدة. يتضمن القطع المختارة ماسات بوزن إجمالي 46.55 قيراطًا بدرجات لون تتراوح بين D و F، مع نقاء يترواح بين FL و VS2، ورُصّعت كل المجوهرات بعناية في ذهب أبيض عيار 18 قيراطًا.

انتقت زيندايا قطعتين تزينان كل منهما ماسة بقصّة الكمثرى بدرجة لون D ودرجة نقاء Flawless، مما أضفى على إطلالتها العصرية بريقًا متوازنًا بين الحداثة والديمومة.

يأتي هذا الظهور بعد فترة قصيرة من اختيار المغنية مادونا الطقم ذاته خلال جولتها الإعلامية في العاصمة البريطانية، مما يؤكد مكانة مجموعة Majestic كواحدة من أبرز إبداعات دار معوض في مجال المجوهرات الراقية.

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