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تهنئة بالمولود

خبر : 35 عبارة لاستقبال المولود الجديد بدفء وحنان

الأربعاء 19 أغسطس 2026 04:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
35 عبارة لاستقبال المولود الجديد بدفء وحنان



وكالات /سما/

قدوم الطفل الجديد إلى الأسرة يمثل لحظة فاصلة تبدأ معها فصول جديدة مليئة بالذكريات والفرح. هذه اللحظة لا تحمل فرحة اللقاء الأول فحسب، بل تفتح آفاقاً واسعة للأمنيات والدعوات التي ستكبر مع هذا الصغير يوماً بعد يوم.

عبارات التهنئة التقليدية قد لا تكفي للتعبير عن كل هذا الفرح، لذا من الممكن اختيار كلمات أكثر دفئاً وتميزاً تحمل مشاعر الحب والامتنان برقة وعصرية.

تتنوع عبارات الاستقبال بين كلمات موجهة للأم بسلامتها والتعبير عن فرحة وصول مولودها، وأخرى تركز على البركة والخير الذي يحمله المولود الجديد للعائلة بأكملها.

هذه الاختيارات من التهاني تسمح بالتعبير الصادق عن المشاعر، سواء كانت موجهة لأم أو أب أو جد وجدة، مما يجعل التهنئة ذات معنى حقيقي وتأثير عميق يدوم مع الذكريات العائلية.

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