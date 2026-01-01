تحويل المكياج القديم إلى منتجات جديدة: 5 طرق آمنة وعملية

وكالات /سما/

بدأت تجربتي مع إعادة تدوير مستحضرات المكياج من رغبة بسيطة: عدم التخلص السريع من المنتجات المفضلة عند تعرضها للكسر. اكتشفت أن أحمر الشفاه وظلال العيون والبودرة يمكن أن تحظى باستخدامات جديدة تماماً، لكن دائماً مع مراعاة قواعد النظافة والتأكد من أن المنتج ما زال صالحاً للاستخدام.

إعادة استخدام منتجات التجميل القديمة أو المكسورة أصبحت حيلة عملية فعّالة لتقليل الهدر والاستفادة من الكميات الصغيرة المتبقية، لكن هذا يتطلب معرفة الطريقة الصحيحة والالتزام بقواعد النظافة وفترات صلاحية المنتجات. قبل تجربة أي حيلة، يجب التأكد من أن لون المنتج ورائحته وقوامه لم يتغيروا.

أحمر الشفاه المكسور يمكن إنقاذه بسهولة بجمع الأجزاء المتبقية ودمجها مع درجة أخرى. يمكن خلط الأحمر مع الوردي للحصول على لون وردي دافئ، أو إضافة البني للحصول على درجة طوبي أنيقة. يوضع المزيج في وعاء نظيف ويُمزج حتى يصبح متجانساً. أحمر الشفاه والملمع يستمران صالحين نحو ستة أشهر، وينبغي التخلص منهما فوراً إذا تغيرت رائحتهما أو لونهما أو قوامهما.

ظلال العيون الملونة تقدم فرصة لتحويل الدرجات القوية غير المستخدمة إلى آيلاينر ملوّن جريء. تُؤخذ كمية صغيرة من الظل وتُوضع على سطح نظيف، ثم يُضاف وسيط مناسب للحصول على قوام قابل للتطبيق بفرشاة دقيقة. هذه الطريقة تحتاج حذراً أكبر لأنها تتعلق بمنطقة العين: يجب التأكد من أن المنتج مناسب لهذه المنطقة، وألا يكون قديماً أو متغير الرائحة، وعدم إضافة الماء مباشرة للظل لأن الرطوبة تزيد فرص نمو الميكروبات.

بودرة الوجه المضغوطة المكسورة يمكن تحويلها إلى برونزر خفيف إذا كانت أغمق قليلاً من لون البشرة. تُستخدم على أعلى عظام الخدين والجبهة وجانبي الوجه لإضافة الدفء. أفضل طريقة لإعادة تدويرها هي عدم إدخال مكونات سائلة إليها، لأن هذا قد يغيّر تركيبتها ويزيد خطر نمو البكتيريا. يمكن استخدام أداة نظيفة لإزالة الطبقة السطحية الصلبة التي تظهر أحياناً بسبب انتقال الزيوت.

فرشاة الماسكرا القديمة لا تُستخدم مع الماسكرا نفسها، لكن يمكن تنظيفها جيداً واستخدامها كفرشاة لترتيب الحواجب وتوزيع جل الحواجب. تتعرض فرشاة الماسكرا للبكتيريا والفطريات في كل استخدام، لذلك يجب تنظيفها تماماً إذا أُعيد استخدامها للحواجب وعدم مشاركتها مع الآخرين.

أحمر الشفاه يمكن أن يصبح بلاشر كريمياً مناسباً، خاصة الدرجات الوردي والخوخي. تُؤخذ كمية صغيرة وتُختبر على ظهر اليد، ثم تُطبق على الخدين بأطراف الأصابع. من الأفضل استخدام الكمية الأصلية مباشرة بدل إضافة مواد أخرى قد تغيّر التركيبة، والمنتجات الكريمية والرطبة أكثر عرضة لنمو البكتيريا مع الوقت.

في النهاية، إعادة تدوير المكياج توفّر فرصة للاستفادة من المنتجات المكسورة، لكنها لا تتغلب على انتهاء الصلاحية أو التلوث. إذا تغيرت رائحة المنتج أو لونه أو قوامه، أو تسبب في تحسس البشرة، فيجب التخلص منه. مستحضرات منطقة العين تستحق حذراً أكبر لأن انتقال البكتيريا قد يؤدي إلى التهابات. القاعدة الأساسية: حافظي على النظافة، ولا تضيفي مواد عشوائية للتركيبات، ولا تستخدمي منتجات قديمة أو مشكوك في سلامتها.

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