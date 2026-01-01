نقشة الورود تهيمن على إطلالات النجمات في صيف 2026

وكالات /سما/

حرصت مجموعة من نجمات الموضة على اعتماد نقشة الورود في إطلالاتهن الصيفية لعام 2026، مختارة تصاميم تعكس شخصيات متنوعة بين الحيوية والرقي.

جمعت هيفاء وهبي بين الجرأة والأنوثة في إطلالة من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، عبر فستان قصير بلون أسود مرصع بالترتر اللامع. أضفت التفاصيل الزهرية الملونة حيوية على التصميم، بينما غلبت نقشة الورود على الجوارب الطويلة والبوت بدرجات البرتقالي والأبيض والأخضر، منحية اللوك طابعاً عصرياً جريئاً.

اختارت هنا الزاهد فستاناً أبيض ناعماً بتصميم أنثوي يناسب أجواء العطلات، مزيناً بطبعات ورود ملونة بدرجات الوردي والأخضر والبنفسجي. جاء التصميم محدداً للخصر من الأعلى بحمالات رفيعة وتنورة طويلة واسعة، لينح الإطلالة طابعاً حالماً رومانسياً. أكملت الزاهد الإطلالة بحقيبة ديور زرقاء فاتحة ومجوهرات رقيقة.

اعتمدت مي سليم فستاناً طويلاً يجمع بين الخطوط الطولية باللونين الأبيض والوردي وطبعات زهرية ناعمة. حملت التصميم قصة واسعة انسيابية مع تفاصيل زهرية في منطقة الصدر أضفت لمسة رومانسية. أتممت مي شعرها بزهرة وردية كبيرة ونظارة شمسية سوداء، لتظهر بإطلالة مرحة وملائمة لأجواء الصيف.

ظهرت أسيل عمران برومانسية الأبيض والوردي الفاتح عبر فستان طويل بنقشة ورود ناعمة. اتسم التصميم بطبقات من القماش الخفيف وقصة انسيابية، مع تفاصيل زهرية بدرجات الوردي والأحمر والأخضر على الجزء الأمامي. نسقت أسيل الإطلالة بحزام مخملي أحمر داكن وصندل أنيق بكعب عالٍ.

لفتت روبي الانتباه بإطلالة صيفية مرحة بفستان قصير بلون أصفر زاهٍ، غني بنقشة ورود ورسومات نباتية بدرجات الأحمر والوردي والأخضر، إلى جانب نقوش شرقية بالأزرق والبرتقالي. جاء التصميم بحمالات رفيعة وقصة محددة عند الخصر مع تنورة قصيرة ذات كشكشات وحواف مزخرفة، لتحقق إطلالة حيوية تناسب المناسبات النهارية.

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