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خبر : إعادة تدوير الملابس القديمة.. نصائح لإطلالات عمل أنيقة وحديثة

الأربعاء 19 أغسطس 2026 04:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة تدوير الملابس القديمة.. نصائح لإطلالات عمل أنيقة وحديثة



وكالات /سما/

تحويل الملابس القديمة إلى إطلالات عمل أنيقة لا يتطلب شراء قطع جديدة، بل يحتاج إلى تنسيق ذكي يجمع بين القطع الفنتج والمعاصرة لإطلالة احترافية متجددة.

المفتاح يكمن في اختيار قطعة واحدة عتيقة فقط من الملابس الموروثة، مثل سترة أو وشاح حريري أو سروال عالي الخصر، مع قطع أساسية عصرية حديثة. الملابس الفضفاضة أو الواسعة يمكن تعديلها لدى خياط ليناسب شكل الجسم بدقة.

عند تنسيق الأحذية القديمة، اختاري الأحذية المسطحة الأنيقة أو ذات الكعب المدبب، وزاوجيها مع ملابس حديثة. بخصوص الإكسسوارات، تجنبي المجوهرات القديمة الثقيلة واختاري قطعاً معدنية بسيطة تناسب بيئة العمل.

البيرمودا مع البوت الجلدي البني يشكل تنسيقاً مثالياً للمرأة العاملة، فهو يجمع بين الراحة والأناقة. أكملي الإطلالة بتيشرت قطني أبيض واسع مع وشاح قديم على العنق، وحقيبة كروس بحبل طويل.

القميص الطويل المخطط يمكن ارتداؤه كفستان مع شورت قصير أو بنطال ليغينغ، مع ربطة عنق قديمة من والدتك كحزام حول الخصر على شكل فيونكة وحقيبة ساع جلدية.

تتضمن الإطلالات العصرية الأخرى وشاح من الأورغنزا يُلف حول العنق ليشبه البوليرو مع فستان كريمي من الحرير، أو تايير أصفر زبدي مع تنورة بثنيات عريضة وحذاء كلاسيكي من نوع كلوج.

بخصوص الإطلالات البوهيمية، استعيري من خزانة والدتك فستاناً يشبه المئزر، مع وشاح على الرأس. السراويل المضلعة الواسعة توفر الراحة والعملية، وتُتوج بقبعة وحقيبة من المخمل البني وحذاء لوفر كلاسيكي.

اجتماعات العمل فرصة للتأنق واستعادة الذكريات الجميلة من الماضي. جربي بدلة تتألف من سترة ويستكوت وبليزر مع سروال عالي الخصر من الكتان، مع حزام جلدي طويل وصندل برعب منخفض، وتتويج برأس أنيق بقبعة كلاسيكية من الخمسينيات.

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