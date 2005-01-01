سام ألتمان يرى سنتين دراسة كافية: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق العمل

وكالات /سما/

أثار الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، جدلاً حول فعالية النموذج التعليمي التقليدي خلال حديث استهل به ملتقى "Internapalooza" السنوي الموجه لمتدربي التقنية، حيث أعاد النقاش إلى الساحة بشأن ما إذا كانت أربع سنوات جامعية ضرورية حقاً أم أنها تتجاوز احتياجات سوق العمل الحالية.

أفصح ألتمان أمام حضور من المتدربين الجدد عن اقتناعه بأن عامي دراسة يمثلان الفترة الأمثل للتحصيل الأكاديمي، مستشهداً بتجربته الشخصية في جامعة ستانفورد حيث غادر المقاعس الدراسية عام 2005 بعد عامين فقط ليؤسس شركته الناشئة "Loopt" ضمن الدفعة الأولى لحاضنة الأعمال Y Combinator. واعترف أن البقاء لعامين إضافيين كان سيحقق عائداً اقتصادياً أقل بكثير من اختياره المبكر لمغادرة الجامعة.

لم ينكر ألتمان القيمة الاجتماعية للحياة الجامعية، معترفاً بأن الجامعة توفر بيئة فريدة لبناء العلاقات الشخصية وتجربة الاستقلال، لكنه أقرّ بأن قراره الشخصي لا رجعة فيه وأنه يستحيل اختبار مساريْ الحياة معاً للمقارنة بينهما. ورغم هذا القرار المبكر، لم يشكل مانعاً أمام تقدمه الوظيفي، فقاده لاحقاً إلى رئاسة حاضنة Y Combinator قبل انتقاله لقيادة OpenAI.

يتماشى موقف ألتمان مع اتجاهات أوسع في عالم التقنية. سيرجي برين، مؤسس جوجل، كشف أن شركته وظفت أعداداً كبيرة من الموظفين دون شهادات جامعية. وبيتر ثيل، عبر منحته الموهبة المعروفة، يقدم 250 ألف دولار على مدى عامين لكل شاب يترك الجامعة قبل بلوغ الثانية والعشرين، شريطة أن يكرس وقته بالكامل لمشروعه الخاص.

غير أن تصريحات ألتمان جاءت في سياق يشهد تآكلاً فعلياً للطريق التقليدي نحو سوق العمل. كشفت دراسة سويسرية حديثة عن انكماش ملحوظ في إعلانات الوظائف الموجهة للمبتدئين، مترافقة مع تزايد أتمتة المهام الأساسية. تؤكد هذه المؤشرات أن الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مسارات التطور الوظيفي بالكامل، فالنماذج الذكية توكل إليها الآن مهام كانت حكراً على المتدربين الجدد قبل سنوات قليلة، ما حول التدريب الصيفي من بوابة توظيف شبه مضمونة إلى فرصة نادرة يصعب الحصول عليها.

نصح ألتمان الطلاب بالتركيز على بناء مشاريعهم الخاصة بدلاً من انتظار اعتراف المؤسسات التقليدية. أكد أن بإمكان أي شاب اليوم تأسيس شركة ناشئة متكاملة من داخل غرفته معتمداً على نماذج الذكاء الاصطناعي وقدر لا بأس به من الموارد الرقمية. لكنه استثنى من ذلك حالة واحدة: التعامل مع الشركات الكبرى البيروقراطية البطيئة، حيث اضطر سابقاً لتوظيف خبير في الخمسينيات من العمر كي يقنع تلك الجهات المحافظة بالتعاون معه.

يرى الرئيس التنفيذي لشركة Adecco منظوراً مختلفاً، معتبراً أن التقنية تعيد تشكيل طبيعة الوظائف أكثر مما تلغيها بالكامل، وهو طرح أكثر تفاؤلاً قد يستحق الأخذ به في الاعتبار. على أي حال، تفرض هذه التطورات على الأجيال الشابة إعادة نظر جذرية في جدوى أربع سنوات جامعية كاملة، دافعة إياهم نحو صقل مهارات عملية وتطوير مشاريع فعلية تثبت قيمتهم بعيداً عن الشهادة وحدها.

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