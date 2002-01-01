بروتوكولات اتصال المنزل الذكي: كيف يُنهي معيار Matter فوضى تعدد الأجهزة

وكالات /سما/

تبدأ رحلة المنزل الذكي برغبة بسيطة في تحكم أسهل، لكنها سرعان ما تتحول إلى متاهة من الأجهزة والتطبيقات. تشتري مصباحًا ذكيًا يستجيب لصوتك، ثم مقبسًا، ثم قفلًا للباب، لتكتشف بعد أشهر أنك تملك أربعة موزعات موصولة بالراوتر وعشرة تطبيقات على هاتفك، كل ذلك فقط لإطفاء إضاءة المطبخ قبل النوم.

السبب وراء هذه الفوضى يكمن في أن كل جهاز يتحدث لغة مختلفة. الشركات المصنعة بنت منظومات مغلقة، بحيث لا تتواصل أجهزة Apple مع أجهزة Google إلا عبر وسطاء معينين. نشأت جزر معزولة يحيط بكل منها سور عالي، مما أرغم المستخدمين على فهم تفاصيل هندسة الشبكات ليضبطوا منازلهم.

اللبنة الأساسية لهذا الاختلاف هي «البروتوكول»، وهو نظام قواعد يحدد كيفية تحاور الأجهزة فيما بينها. تختلف هذه البروتوكولات في المدى الذي تغطيه، وسرعة نقل البيانات، واستهلاك الطاقة، وكل منها يناسب حالات استخدام مختلفة. تنقسم أجهزة المنزل الذكي اليوم بين خمسة بروتوكولات لاسلكية رئيسية، وفهمك لخصائص كل منها ضروري قبل الشراء.

جذور هذا التعدد تعود إلى قرارات تجارية قديمة. اختارت كل شركة البروتوكول الذي يخدم مصالحها، فبنت Amazon و Apple و Google و Samsung حدائق منغلقة على نفسها. اللافت أن نفس الجهة التي تقود محاولة توحيد هذه اللغات اليوم — تحالف Connectivity Standards Alliance — هي التي أطلقت أحد أقدمها. التحالف تأسس عام 2002 باسم Zigbee Alliance من خمس عشرة شركة، ثم عدل اسمه في مايو 2021 ليطمح إلى ما هو أكبر من Zigbee وحده.

معظم البروتوكولات الحديثة تعتمد على بنية شبكة تسمى «الشبكة المتصلة» (mesh network). بدلًا من أن يتحدث كل جهاز مباشرة مع موزع مركزي، تعيد الأجهزة بث الإشارات فيما بينها حتى تصل إلى وجهتها. حين يعجز مستشعر بعيد عن الوصول المباشر للموزع، يلتقط جهاز وسيط الإشارة وينقلها، فتتسع التغطية وتزداد متانة الشبكة كلما زاد عدد الأجهزة.

هذا يترجم إلى فارق عملي واضح في منزلك. كل جهاز موصول بالكهرباء — مصباح ذكي أو مقبس — يعمل كمكرر للإشارة ويوسع مدى الشبكة. بينما تمتنع الحساسات التي تعمل بالبطارية عن التكرار لئلا تستنزف طاقتها سريعًا. لهذا ينصح الخبراء بالبدء بعدد كافٍ من الأجهزة الموصولة بالكهرباء قبل إضافة حساسات البطارية.

تختلف البروتوكولات في قدرة شبكتها ومداها. Zigbee يستطيع نظريًا وصل نحو 65 ألف جهاز بإضافة مكررات، بينما Z-Wave محدود بـ 232 جهازًا تفصله قاعدة الأربع قفزات — الإشارة تنتقل بين الأجهزة أربع مرات على الأكثر. في الواقع العملي، هذان الرقمان بعيدان جدًا عن احتياجات أي منزل عادي تتجاوز أجهزته بضع عشرات فقط.

الفارق الأوضح يظهر في المدى. إشارة Z-Wave تقطع نحو مئة متر في الفضاء المفتوح، بينما Zigbee محدود بعشرة إلى عشرين مترًا لكل قفزة. هذا يعني أن Z-Wave يغطي مسافة أطول بقفزة واحدة لكنه مقيد بأربع قفزات، أما Zigbee فقفزاته أقصر لكنها أكثر عددًا. في المنزل المتوسط، النتيجة متقاربة.

يظل Zigbee و Z-Wave أعمدة المنزل الذكي الجاد حتى مع ظهور معايير أحدث. يشتركان في بناء شبكة متصلة منخفضة الطاقة تعمل محليًا دون الحاجة للإنترنت، ما يضمن بقاء إضاءتك وأقفالك عاملة حتى عند انقطاع الاتصال بالشبكة.

Zigbee يميل نحو السعر والتنوع. أجهزته متوفرة بكثرة وبتكلفة منخفضة، مما يجعله خيارًا مريحًا لمن يبني منزله الذكي بنفسه. لكن عيبه الرئيسي أنه يعمل على تردد 2.4 GHz المزدحم بإشارات Wi-Fi، فقد يتعرض لتشويش في المنازل التي تحتوي على عدد كبير من الأجهزة اللاسلكية.

Z-Wave يقدم بديلًا أكثر استقرارًا. يعمل على تردد منخفض بعيد عن ازدحام Wi-Fi، فيخترق الجدران بشكل أفضل ويقل تعرضه للتشويش. شهادة Z-Wave تفرض توافقًا موثوقًا بين أجهزة الشركات المختلفة. السعر هنا أعلى، والسوق أضيق من Zigbee. اختر Zigbee إن كانت الأولوية السعر والتنوع، و Z-Wave إن كانت الأولوية الاستقرار والتغطية الواسعة.

Thread يمثل إعادة تفكير جذرية في بناء شبكة المنزل الذكي. يمنح كل جهاز عنوان إنترنت خاصًا عبر بروتوكول IPv6، فلا حاجة لوسيط يترجم بين لغة الجهاز ولغة الشبكة. الرسائل تصير أسرع وأقل عرضة للتعطل. يستخدم Thread نفس راديو 802.15.4 الذي يقوم عليه Zigbee، لذا استهلاكهما للطاقة متقارب في الأساس.

حلت نسخة Thread 1.4 من سبتمبر 2024 مشكلة أرقت المستخدمين لسنوات. أطلقت الميزة مشاركة بيانات الاعتماد، مما سمح لموزعات حدودية من شركات مختلفة بالانضمام إلى شبكة واحدة موحدة بدلًا من بناء شبكات منفصلة تتنافس. يحتاج Thread لموزع حدودي واحد على الأقل ليربط شبكته بالإنترنت، وأجهزة شائعة مثل HomePod mini و Nest Hub و Apple TV تؤدي هذا الدور.

هذه البنية تفيد عمر البطارية والاستقرار. اختبارات ميدانية أظهرت أن حساسات Thread تعمل بين 18 و 24 شهرًا على الشحنة الواحدة، مقابل 12 إلى 16 شهرًا لنظيراتها من Zigbee. المدى يتراوح بين 15 و 30 مترًا لكل قفزة. الحاجز الوحيد هو أن مجموعة أجهزة Thread أصغر من Zigbee، لكنها تتسع بسرعة مع كل إصدار جديد.

Matter يقلب الطاولة على فكرة البروتوكول نفسها. لا يعمل كلغة راديو جديدة تنافس البروتوكولات السابقة، بل كطبقة عليا تجلس فوقها وتنسق بينها. يعمل عبر Wi-Fi و Thread و Ethernet طالما جميعها تقوم على IPv6. تبني هذه الطبقة لغة تفاهم مشتركة تفهمها المنظومات المختلفة، فيصير جهاز واحد قادرًا على مخاطبة أكثر من نظام دون وسيط خاص.

نشأ المعيار من مشروع طويل الأمد. بدأ الأمر بمبادرة Project CHIP في ديسمبر 2019 بمشاركة Amazon و Apple و Google و Zigbee Alliance. أعيدت تسميته Matter في مايو 2021، وصدرت النسخة Matter 1.0 رسميًا في 4 أكتوبر 2022. تتالت الإصدارات لتوسيع دائرة الأجهزة المدعومة: النسخة 1.4 في نوفمبر 2024 ركزت على إدارة الطاقة، والنسخة 1.5 في نوفمبر 2025 أضافت دعم الكاميرات والحساسات، وجاءت النسخة 1.6 في يونيو 2026.

هذا الزخم ترجم إلى أرقام ملموسة تدل على أن المعيار لم يعد تجربة عابرة. بلغ عدد الشركات الأعضاء في التحالف 794 شركة، والمنتجات المعتمدة تجاوزت 10,400 منتج، مع اعتماد 2,473 منتج جديد في عام واحد. هذا يعني أن فرصة أن يحمل جهازك القادم شعار Matter أكبر من أي وقت مضى، وشراؤه يمنحك أمانًا نسبيًا في التوافق المستقبلي.

الوعد بسيط في جوهره: تشتري مصباحًا أو قفلًا أو حساسًا يحمل شعار Matter، فيقترن مع تطبيق Apple Home أو Google Home أو Alexa دون الحاجة لموزع خاص بالعلامة.

لكن السؤال يستحق توقفًا متوازنًا. الصورة ليست بيضاء خالصة ولا سوداء قاتمة. المتفائلون يرون أن المعيار قطع شوطًا حقيقيًا: آلاف المنتجات المعتمدة، وشهادة واحدة تضمن التوافق، وتحكم محلي يبقى عاملًا عند انقطاع الإنترنت. هذه الأرقام تتحدث عن حركة تصعد من القاعدة إلى القمة بانتشار لم يعرفه أي معيار سابق.

في المقابل، التقارير التقنية تشير إلى أن التطبيق على أرض الواقع متفاوت. المنظومات الكبرى تنفذ مواصفات المعيار بدرجات مختلفة. بعض المنصات تسارعت لتبني الإصدارات الأحدث، بينما أخرى عالقة عند نسخ أقدم. هذا يربك المستخدم الذي يتوقع سلوكًا موحدًا. أمثلة شهيرة مثل جهاز تحكم من IKEA لم يعمل عبر منظومة أخرى كما وُعد المشتري.

هناك عائق آخر يتعلق بالوضوح. كثيرًا ما تخفى الإشارة لدعم Matter في تفاصيل تقنية دقيقة، ولا يفصح المصنع بوضوح عن المواصفات التي يدعمها بالفعل. هذا يصعب على المشتري التأكد قبل الدفع. الحكم النهائي أن المعيار يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه لم يبلغ بعد نضج البروتوكولات الأقدم. نهاية الفوضى مسار يُقطع بالتدريج لا حدث يقع دفعة واحدة.

خطوات بسيطة تحميك من تكرار أخطاء الجيل الأول من مستخدمي المنزل الذكي. ابدأ بالموزع، فهو قلب المنظومة الذي يحدد ما ستستطيع وصله لاحقًا. اختر موزعًا يدعم Matter حتى لو بدأت بأجهزة Zigbee. هذا يتيح لك إضافة أجهزة Thread و Matter لاحقًا دون هدم منظومتك. القاعدة الذهبية أن تخطط للمنظومة ككل قبل شراء أول قطعة. الشراء المتفرق بلا خطة هو المدخل الأول للفوضى التي تسعى لتجنبها.

عصر الجزر المعزولة يقترب من نهايته ببطء. قضت أجهزة المنزل الذكي سنوات تتحدث لغات لا تتفاهم، فدفع المستخدم ثمن هذا التشتت بالوقت والتطبيقات والموزعات. بدأت صناعة بأكملها تتفق على أرضية مشتركة تحت مظلة Matter. يدفع التحول قدمًا مئات الشركات التي رأت في التوحيد مصلحتها قبل أن يكون مصلحة المستخدم.

الطريق أمامك أوضح مما كان. لم يعد اختيار البروتوكول لغزًا يحتاج خبرة هندسية، طالما تفهم أن Zigbee و Z-Wave يمنحانك متانة الشبكة المحلية، وأن Thread يمهد للمستقبل، وأن Matter يسعى لجمعها تحت سقف واحد. حين تبني منزلك على موزع مرن يدرك هذه اللغات جميعًا، تشتري ليس أجهزة اليوم فحسب، وإنما تحجز مقعدك في منظومة الغد.

بعض الاحتكاك سيبقى قائمًا ريثما تنضج المنظومات وتتفق على تطبيق موحد للمعيار. هذا طبيعي في كل تحول كبير. المؤكد أن السؤال الأول — عن فوضى الأجهزة التي تحاصر منازلنا — صار له اليوم أفق حل واضح المعالم، بعد أن كان حلمًا بعيد المنال قبل سنوات قليلة.

اقرأ أيضًا: