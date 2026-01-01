فيسينج يبرر إقصاء ديابي عن مواجهة النجمة.. استراحة بدنية

وكالات /سما/

برّر مدرب فريق الاتحاد الألماني ينز فيسينج استبعاد الجناح الفرنسي موسى ديابي من القائمة التي خاضت مباراة النجمة يوم الثلاثاء في دور الـ 32 من كأس الملك، موضحًا أن القرار يعود إلى رغبته في إراحة اللاعب بدنيًا.

وأعرب فيسينج في مؤتمر صحافي عقب المباراة عن رضاه الكامل عن أداء فريقه والنتيجة التي حققها، إذ فاز الاتحاد برباعية نظيفة. وقال: «قدّمنا مباراة جيدة استحققنا بها الفوز، وكان بإمكاننا تسجيل أهداف إضافية، لكنني راضٍ عن النتيجة والأداء».

وأوضح المدرب أن التركيز حاليًا منصبّ على استرجاع لياقة لاعبيه قبل الالتفات إلى المراحل القادمة: «ركزنا في الفترة الأخيرة على تطوير أنفسنا فنيًا وبدنيًا، والآن يعتمد تركيزنا على الاستشفاء والجاهزية قبل مباراة الجمعة المقبل».

وردًا على تساؤلات حول ضعف الحضور الجماهيري وما إذا كان علامة احتجاج على عدم تدعيم الفريق بالتعاقدات، أكد فيسينج أنه سيختار القوائم بناءً على المعطيات الفنية والبدنية: «المجموعة الحالية هي التي نملكها، وقبل كل مباراة سأختار 23 لاعبًا وفقًا لجاهزيتهم الفنية والبدنية».

وأوضح فيسينج أسباب غياب ديابي على وجه التحديد بعد إصراره في البداية على عدم الإجابة: «اخترت قائمة تضم الأكثر جاهزية، وفي كل مباراة سأنتقي العناصر الأكفأ. في هذا اللقاء، فضّلت إراحة ديابي».

وفيما يتعلق بإبدال المدافع الصربي يان كارلو سيميتش بعد 27 دقيقة فقط من بدء المباراة، عزا فيسينج السبب إلى شكوى اللاعب من عارض صحي أجبره على مغادرة الملعب.

اقرأ أيضًا: