  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

كرة القدم

خبر : فيسينج يبرر إقصاء ديابي عن مواجهة النجمة.. استراحة بدنية

الأربعاء 19 أغسطس 2026 03:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيسينج يبرر إقصاء ديابي عن مواجهة النجمة.. استراحة بدنية



وكالات /سما/

برّر مدرب فريق الاتحاد الألماني ينز فيسينج استبعاد الجناح الفرنسي موسى ديابي من القائمة التي خاضت مباراة النجمة يوم الثلاثاء في دور الـ 32 من كأس الملك، موضحًا أن القرار يعود إلى رغبته في إراحة اللاعب بدنيًا.

وأعرب فيسينج في مؤتمر صحافي عقب المباراة عن رضاه الكامل عن أداء فريقه والنتيجة التي حققها، إذ فاز الاتحاد برباعية نظيفة. وقال: «قدّمنا مباراة جيدة استحققنا بها الفوز، وكان بإمكاننا تسجيل أهداف إضافية، لكنني راضٍ عن النتيجة والأداء».

وأوضح المدرب أن التركيز حاليًا منصبّ على استرجاع لياقة لاعبيه قبل الالتفات إلى المراحل القادمة: «ركزنا في الفترة الأخيرة على تطوير أنفسنا فنيًا وبدنيًا، والآن يعتمد تركيزنا على الاستشفاء والجاهزية قبل مباراة الجمعة المقبل».

وردًا على تساؤلات حول ضعف الحضور الجماهيري وما إذا كان علامة احتجاج على عدم تدعيم الفريق بالتعاقدات، أكد فيسينج أنه سيختار القوائم بناءً على المعطيات الفنية والبدنية: «المجموعة الحالية هي التي نملكها، وقبل كل مباراة سأختار 23 لاعبًا وفقًا لجاهزيتهم الفنية والبدنية».

وأوضح فيسينج أسباب غياب ديابي على وجه التحديد بعد إصراره في البداية على عدم الإجابة: «اخترت قائمة تضم الأكثر جاهزية، وفي كل مباراة سأنتقي العناصر الأكفأ. في هذا اللقاء، فضّلت إراحة ديابي».

وفيما يتعلق بإبدال المدافع الصربي يان كارلو سيميتش بعد 27 دقيقة فقط من بدء المباراة، عزا فيسينج السبب إلى شكوى اللاعب من عارض صحي أجبره على مغادرة الملعب.

اقرأ أيضًا:

#برغبته في #الاتحاد #ينز فيسينج #موسى ديابي #النجمة #كأس الملك #كرة القدم السعودية #الدوري السعودي #يان كارلو سيميتش #كرة القدم

الأكثر قراءة اليوم

خطة كوشنر السرية تخرج للعلن.. 3 مراحل لنزع سلاح حماس

لقاء بين خليل الحية ومحمد دحلان في القاهرة لبحث تطورات غزة والشراكة الفلسطينية

زعيم الأقلية بالنواب الأميركي ينفجر غضبًا: حصار الفلسطينيين من الخارجين عن القانون يجب أن يتوقف

"هدوء ما قبل الانفجار".. تقرير يكشف استعدادات إيرانية لسيناريو الحرب الكبرى

الانتخابات التمهيدية تهز الليكود.. خاسرون كبار ورابحون مفاجئون

دمشق : غارات إسرائيلية تستهدف مطار أبو الظهور بريف إدلب

غزة وإيران واتفاق مكة.. ملفات مصيرية على طاولة أردوغان وترامب

الأخبار الرئيسية

IMG_6221

غزة تنزف مجدداً.. شهداء ومصابون في قصف استهدف مقهى بميناء الصيادين

جنرال إسرائيلي مقرب من نتنياهو : إسرائيل تستعد لاحتمال توجيه ضربة استباقية إلى إيران

خطة كوشنر السرية تخرج للعلن.. 3 مراحل لنزع سلاح حماس

IMG_6211

زعيم الأقلية بالنواب الأميركي ينفجر غضبًا: حصار الفلسطينيين من الخارجين عن القانون يجب أن يتوقف

"هدوء ما قبل الانفجار".. تقرير يكشف استعدادات إيرانية لسيناريو الحرب الكبرى