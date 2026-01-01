ثلاث ألعاب بوكيمون كلاسيكية قادمة لنينتندو سويتش 2

وكالات /سما/

تُعد شركة نينتندو بإعادة طرح ثلاث ألعاب بوكيمون كلاسيكية على منصتي نينتندو سويتش ونينتندو سويتش 2، وفقًا لمعلومات نشرها المسرب المتخصص Shpeshal Nick، الذي اشتهر بتقديمه معلومات دقيقة حول منتجات الشركة اليابانية سابقًا.

وبحسب التسريبات، تخطط نينتندو لإطلاق ألعاب بوكيمون روبي وبوكيمون سافاير وبوكيمون إمرالد في فترة تتراوح بين أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعادت الشركة مؤخرًا إصدار لعبتي بوكيمون فايرريد وليفجرين على نفس المنصات.

غير أن هذه الأنباء لا تزال محصورة في نطاق التسريبات غير المؤكدة رسميًا، إذ لم تعترف نينتندو بأي من هذه الخطط حتى الآن. وزيادة في عدم اليقين، لم تطرح الشركة حتى الآن أي من ألعاب الجيل الثاني مثل بوكيمون جولد وسيلفر وكريستال أو إعادة تطويرهما الحديثة هارتجولد وسولسيلفر على منصة نينتندو سويتش، مما يُثير التساؤلات حول موثوقية هذه التسريبات.

لم تتوفر تفاصيل محددة حول شكل الإصدار الجديد، لكن الدلائل تشير إلى أن نينتندو قد تتبع النهج نفسه الذي طبقته مع فايرريد وليفجرين. وبناءً على ذلك، من المتوقع ألا تشهد الألعاب الثلاث تطورات جذرية على مستوى الرسوميات أو أساليب اللعب، بينما قد تُدرج الشركة بعض التحسينات الطفيفة لتكييفها مع شاشات نينتندو سويتش 2 الأكبر حجمًا، إلى جانب تعديلات محدودة على النصوص الحوارية وبعض أحداث اللعبة.

وعلى صعيد التسعير، طرحت نينتندو لعبتي فايرريد وليفجرين بسعر 19.99 دولارًا لكل واحدة، وأتاحتهما حصريًا عبر متجر نينتندو الرقمي eShop دون نسخ فيزيائية. وفي حال تأكد إطلاق الألعاب الثلاث الجديدة، يرجح أن تتبع السياسة نفسها من حيث التسعير وطريقة التوزيع الرقمي.