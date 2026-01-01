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معالج جوجل الجديد

خبر : Tensor G6 في Pixel 11 Pro XL: أداء متواضعة أمام المعالجات الرائدة

الأربعاء 19 أغسطس 2026 03:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
Tensor G6 في Pixel 11 Pro XL: أداء متواضعة أمام المعالجات الرائدة



وكالات /سما/

بدأت نتائج اختبارات الأداء تظهر للهواتف المحمولة الجديدة من جوجل، وكشفت اختبارات Geekbench 7 عن تفاصيل أداء معالج Tensor G6 المدمج في هاتف Pixel 11 Pro XL قبل انطلاق عمليات البيع الواسعة النطاق في 20 أغسطس الجاري.

حقق معالج Tensor G6 في Pixel 11 Pro XL نتيجة بلغت 2,293 نقطة في اختبار النواة الواحدة و7,108 نقاط في اختبار الأنوية المتعددة. وتمثل هذه النتائج تحسنًا ملحوظًا مقابل الجيل السابق من معالجات جوجل، حيث سجل معالج Tensor G5 في هاتف Pixel 10 Pro XL 2,010 نقاط في اختبار النواة الواحدة و5,923 نقطة في الاختبار متعدد الأنوية، ما يعادل نسبة تحسن تقارب 20% عبر الاختبارين.

غير أن المقارنة مع المعالجات الرائدة في السوق تروي قصة مختلفة. حقق معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy المدمج في هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra نحو 3,082 نقطة في اختبار النواة الواحدة و10,381 نقطة في الاختبار متعدد الأنوية، ما يمنحه أداء أفضل بنسبة تصل إلى 40% عن Pixel 11 Pro XL في بعض الاختبارات.

تشير نتائج الاختبارات إلى أن معالج Tensor G6 يبقى متخلفًا جيلًا واحدًا عن معالجات الهواتف الرائدة الحالية، حيث تضعه الأداء المتوقعة في مستوى يتراوح بين Snapdragon 8 Gen 3 وSnapdragon 8 Elite، أو قريبًا من أداء معالج MediaTek Dimensity 9400.

وفي ظل استعداد شركة كوالكوم للإعلان عن معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro في الشهر المقبل، يُتوقع أن تتسع الفجوة بين معالجات جوجل والمعالجات الرائدة بشكل أكبر. يبدو أن جوجل قررت توجيه جهودها نحو جوانب أخرى من تجربة الاستخدام والذكاء الاصطناعي، بدلًا من السعي للمنافسة الشديدة في الأداء الخام للمعالجات.

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