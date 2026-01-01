سلطات مصرية توقف أردني ومصرية بعد تصرفات مسيئة أمام الأهرامات

وكالات /سما/

القاهرة/سما- ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على شاب أردني الجنسية وفتاة مصرية، بعد توثيق صور تجمعهما أمام معالم أهرامات الجيزة الأثرية وتمثال أبو الهول، وقد ظهرا في اللقطات يقومان بحركات وإشارات وصفتها السلطات بأنها مسيئة وخادشة للآداب العامة.

رصدت مباحث السياحة والآثار المصرية الصورتين المتداولة، وتُظهران الشخصين في منطقة أهرامات محافظة الجيزة وهما يرتكبان السلوكيات المثيرة للاستياء. وأبلغ عدد من المصريين الجهات الأمنية بالواقعة بعد انتشار الصور على نطاق واسع، ما حفز أجهزة الأمن على تكثيف التحريات والفحوصات للتعرف على الشخصين وضبطهما.

أفادت التحريات الأولية بأن أحد الشخصين أردني الجنسية، وأن الآخر مصرية الجنسية، وكانا يلتقطان صورا تذكارية في الموقع الأثري حين ارتكبا التصرفات المسيئة. واقتادت الجهات المختصة الشخصين إلى جهات التحقيق لاستجوابهما والوقوف على ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية بحقهما.

تُجري السلطات المصرية حاليا فحصا دقيقا للصور والتسجيلات المتداولة لتحديد ما إذا كانت التصرفات المرتكبة تشكل مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية وفقا للقانون المصري. وتندرج هذه الحادثة ضمن جهود مكثفة من السلطات المصرية للعمل على حماية المواقع الأثرية والسياحية من السلوكيات غير المقبولة والإساءات.

تشتهر منطقة أهرامات الجيزة بأنها من أبرز المقاصد السياحية في مصر وفي العالم، حيث تستقبل آلاف الزوار من مختلف دول العالم على مدار السنة. تضم المنطقة ثلاثة أهرامات رئيسية وهي أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع، بالإضافة إلى تمثال أبو الهول الشهير، وتتمتع بمكانة تاريخية وحضارية عميقة.

توليّ السلطات المصرية عناية خاصة بالحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق الأثرية والعمل على تنظيم سلوك الزائرين، وذلك احترامًا للقيمة التاريخية والسياحية الكبيرة التي تتمتع بها هذه المواقع، وترسيخًا لمعايير الآداب العامة في الأماكن الأثرية المهمة.

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