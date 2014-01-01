هايدن بانيتير تودّع عالم التمثيل عن عمر 36 عاماً

وكالات /سما/

غرينفيل/سما- غادرت النجمة الأمريكية هايدن بانيتير الحياة عن عمر ناهز 36 عاماً، بحسب ما أعلنت شبكة "ABC" التلفزيونية الأمريكية. وحصل موقع المشاهير الأمريكي "TMZ" على معلومات تفيد بأن السبب قد يكون متعلقاً بتناول جرعة زائدة من مادة ما.

وأشارت المعلومات التي حصل عليها الموقع إلى تسجيل صوتي يتضمن استدعاء فريق الإسعاف إلى مكان وجود الممثلة للقيام بمحاولة إنعاش شخص يُشتبه في تعرّضه لجرعة زائدة. لكن طبيعة هذه الجرعة المحتملة لم تتضح بعد، سواء كانت ناجمة عن أدوية موصوفة أم مواد مخدرة. كما أشارت مصادر لموقع "TMZ" إلى أن السلطات لم ترصد بادئ الأمر أي مؤشرات على وفاة غير طبيعية أو شبهة جنائية.

وكان أحد أصدقاء بانيتير قد اتصل بخدمات الطوارئ وأبلغ عن توقف القلب. وصل أفراد شرطة مدينة غرينفيل وفرق الطوارئ الطبية إلى مقر الحادثة بعد فترة وجيزة وحاولوا إنعاش الممثلة، غير أن محاولاتهم لم تنجح في إنقاذ حياتها.

عُرفت بانيتير بشكل أساسي لدورها في المسلسل التلفزيوني الشهير "Heroes"، حيث جسدت شخصية "كلير بينيت"، فتاة تمتلك قدرات خارقة للطبيعة. كما اشتهرت بدورها في المسلسل الموسيقي الدرامي "Nashville"، حيث لعبت دور "جولييت بارنز". وقد حققت المسلسلان نجاحاً كبيراً على الشاشة الأمريكية وجذبا جماهير عريضة من المتابعين.

كانت بانيتير قد ارتبطت سابقاً برومانسية مع بطل الملاكمة الأوكراني فلاديمير كليتشكو، الذي تولى بطولة العالم في الوزن الثقيل وفق اعترافات منظمات الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة. رُزقا معاً بابنة سموها "كايا-إيفدوكيا كليتشكو" في شهر ديسمبر من العام 2014.

وفقاً لما نشرته مجلة "بيبول" المتخصصة، عانت الممثلة من اكتئاب ما بعد الولادة، وأشارت إلى أنها بدأت تميل نحو الإفراط في تناول الكحول والمواد المحظورة. وفي العام 2018، منح كليتشكو حق الحضانة الكاملة لابنتهما، بينما ظلت بانيتير تعاني من تبعات هذه التطورات الشخصية.

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