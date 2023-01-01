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رابطة الدوري الإنجليزي

خبر : ماسترز يعترف بتأخر قرار قضية مانشستر سيتي المالية

الأربعاء 19 أغسطس 2026 02:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماسترز يعترف بتأخر قرار قضية مانشستر سيتي المالية



وكالات /سما/

لندن/سما- اعترف ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بأن استمرار القضية المالية ضد مانشستر سيتي استغرق وقتاً أطول بكثير من التوقعات الأولية.

يواجه مانشستر سيتي اتهامات بـ115 انتهاك للقواعس المالية للدوري الإنجليزي، وُجهت له في فبراير 2023. ولا يزال النادي في انتظار الحكم النهائي في القضية، بينما يرفض بشكل مستمر ارتكاب أي مخالفات مالية.

قال ماسترز لقناة سكاي نيوز الإعلامية: "قواعدنا واضحة للغاية، وأنا ملزم بالحفاظ على السرية حول جميع التفاصيل إلى أن نكون جاهزين لإعلان القرار بشكل علني. لا يمكنني الإدلاء بأي معلومات بخصوص موعد البت أو التطورات الحالية".

أضاف الرئيس التنفيذي أن "المسار الوحيد المتاح للتعامل مع هذه الأزمة هو السماح للعملية بمتابعة مسارها الطبيعي"، قبل أن يقرّ بالتأخير قائلاً: "استغرق الأمر وقتاً أطول مما كان متوقعاً بالفعل، وأنا أفهم تماماً حالة الاستياء العام".

يأتي هذا الاعتراف في وقت يسعى فيه مانشستر سيتي للانطلاق في فصل جديد برياضياً، إذ عين النادي إنزو ماريسكا، المدرب السابق لتشيلسي، ليقود الفريق عقب رحيل بيب غوارديولا.

قاد غوارديولا مانشستر سيتي خلال فترة امتدت 10 سنوات، حقق معهم 6 بطولات في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وعدد من الألقاب الأخرى، قبل رحيله عقب انتهاء الموسم الماضي.

يستهل مانشستر سيتي موسمه الجديد بمباراة استضافة على ملعبه أمام فريق بورنموث يوم الأحد القادم.

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