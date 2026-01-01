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تطوير الساحل الشمالي

خبر : رئيس وزراء مصر يُتابع مشروعات تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي

الأربعاء 19 أغسطس 2026 02:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء مصر يُتابع مشروعات تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي



وكالات /سما/

العلمين الجديدة/سما- عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير المشروعات قيد التنفيذ في منطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.

حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي.

أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تركّز على تنمية منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، باعتبارها ركيزة أساسية في الرؤية التنموية الشاملة، نظراً لما تملكه من مقومات جغرافية واقتصادية وسياحية تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

عرضت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدة التزام الوزارة بتسريع وتيرة العمل بكل المواقع للالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وأشارت إلى أن هذه المشروعات تركّز على تحديث البنية التحتية والمرافق الحيوية وتطوير مدن الجيل الرابع بالمنطقة.

استعرض محافظ مطروح جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق مع الوزارات المعنية لدعم المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكداً أن المحافظة تشهد زخماً استثمارياً متزايداً نظراً لموقعها الجغرافي المتميز ومقوماتها الطبيعية المتنوعة.

أضاف محافظ مطروح أن الأجهزة المحلية تعكف على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين شبكات الطرق والخدمات البيئية والمرافق الحيوية بمختلف مراكز المحافظة، بما يضمن تحقيق الاستقرار للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

تطرق الاجتماع أيضاً إلى الموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة بالمنطقة وسير أعمال المرافق والبنية الأساسية المرتبطة به، إضافة إلى استعراض الملفات والجهود المشتركة مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي.

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