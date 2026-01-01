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نجم كرة قدم.. زواج

خبر : اتفاق مالي في زواج رونالدو وجورجينا: حفظ الأصول وإبقاء الاسم الأصلي

الأربعاء 19 أغسطس 2026 02:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق مالي في زواج رونالدو وجورجينا: حفظ الأصول وإبقاء الاسم الأصلي



وكالات /سما/

وقّع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والعارضة الإسبانية جورجينا رودريغيز عقد زواج يتضمن اتفاقًا ماليًا يحدد توزيع الأصول والممتلكات بينهما.

ينص الاتفاق على أن يحتفظ كل طرف بملكية الأصول والعقارات والممتلكات التي كانت مملوكة له قبل الزواج، وتبقى بمقتضى هذا البند ممتلكات رونالدو وثروته الشخصية تحت ملكيته الحصرية.

تضمن العقد أيضًا بندًا ينص على احتفاظ جورجينا باسم عائلتها "رودريغيز" بعد الزواج دون تغييره إلى اسم عائلة زوجها.

بهذه البنود المحددة، عمد الطرفان إلى تنظيم شؤونهما المالية والقانونية مسبقًا، تجنبًا لأي نزاعات محتملة فيما بعد.

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