ماهيندرا تكشف بيك أب جديدة تنافس هايلكس بسعر أقل

وكالات /سما/

نيودلهي/سما- كشفت شركة ماهيندرا الهندية عن مركبة بيك أب جديدة ستُطرح في السوق الهندية تحت اسم ماهيندرا سكوربيو لايف ستايلر، فيما ستُعرّف باسم ماهيندرا لايف ستايلر في أسواق عالمية متعددة بينها منطقة الشرق الأوسط. السيارة الجديدة مصمّمة لمنافسة تويوتا هايلكس الشهيرة في فئة البيك أب متوسطة الحجم، لكن برقم سعري أقل بكثير.

حددت ماهيندرا موعد طرح السيارة في الأسواق بحلول أبريل 2027، مع سعر رسمي يبدأ من أقل من 1.98 مليون روبية هندية، أي ما يعادل نحو 20,700 دولار أمريكي أو 76 ألف درهم إماراتي وفقًا لأسعار الصرف الحالية. هذا السعر يقل كثيرًا عن نظيره لتويوتا هايلكس في السوق الهندية، حيث يبدأ سعر هايلكس من نحو 33,500 دولار أمريكي، ما يعني فارقًا لصالح ماهيندرا الجديدة بحوالي 12,800 دولار.

تستند المركبة الجديدة إلى جيل حديث من بنية الهيكل المنفصل، وقالت الشركة في بيانها أن التطوير ركّز على الاستخدام العملي، سواء للعمل اليومي أو الرحلات أو التنقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص للمتانة والسلامة والراحة والتقنيات، بما يتوافق مع معايير هندسية وسلامة موجهة للأسواق العالمية.

عرضت ماهيندرا خلال الحدث ثلاث نسخ مختلفة من السيارة، كل منها بألوان وتصميمات متنوعة: فالي إديشن باللون الرمادي وتركز على الاستخدام العملي والعمل، وريف إديشن باللون الأزرق المائل إلى الأخضر وموجهة للأنشطة الخارجية، وتريل إديشن باللون البيج الموجهة للرحلات. أكدت الشركة أن هذه النسخ الثلاث تعكس اختيارات الزبائن المختلفة حسب نوع الاستخدام المقصود.

لم تكشف ماهيندرا حتى الآن عن التفاصيل الميكانيكية الكاملة للمركبة، بما في ذلك محركاتها وقوتها وعزم الدوران ونظام الجير. هذه المعلومات متوقع أن تُعلن عنها لاحقًا مقتربة من موعد الإطلاق الرسمي.

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