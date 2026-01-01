الأرصاد تحذر من ارتفاع حاد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وكالات /سما/

رام الله/سما- حذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يوم الثلاثاء، من موجة حر متوقعة تشتد تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بارتفاع كبير في درجات الحرارة عن معدلاتها الموسمية.

وأوضحت الدائرة أن الطقس اليوم الثلاثاء يكون صيفيًا عاديًا وغائمًا جزئيًا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة تبقيها قريبة من معدلاتها السنوية العامة. وستهب الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة مع تنشط أحيانًا، فيما يكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. وفي ساعات المساء والليل، سيكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئًا في بقية أنحاء الأراضي الفلسطينية.

غير أن تطورًا واضحًا متوقعًا يبدأ من يوم الأربعاء، إذ ستشهد الأراضي الفلسطينية ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة، لتصبح حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في باقي المناطق، مع تجاوز معدلاتها السنوية بحوالي درجتين مئويتين.

وتزداد حدة موجة الحر في اليوم التالي، إذ يشتد الحر يوم الخميس في معظم المناطق مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها العام بنحو 5 درجات مئوية. وتستمر هذه الحالة يوم الجمعة، حيث يبقى الطقس شديد الحرارة مع الحفاظ على درجات حرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية.

وأطلقت دائرة الأرصاد تحذيرات محددة للمواطنين، خاصة سكان مناطق أريحا والأغوار، من التعرض المباشر والمطول لأشعة الشمس، لا سيما خلال ساعات الذروة التي تمتد من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً. كما حذرت من إشعال النيران في المناطق التي تشهد كثرة في الأعشاب الجافة نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

وأوصت الدائرة الأهالي بعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة خلال هذه الفترة، كما نصحت جميع المواطنين بزيادة استهلاكهم من الماء والسوائل المختلفة طوال فترة ارتفاع درجات الحرارة لتجنب الإصابة بالجفاف والمضاعفات الصحية المرتبطة به.

اقرأ أيضًا: