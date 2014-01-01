خمسة أنواع من الشاي تُساعد في حرق دهون البطن

وكالات /سما/

يُمثّل التخلص من تراكم دهون البطن تحديًا صحيًا أصعب من خسارة الوزن العام، لكون هذه الدهون تتمتع بخصائص فريدة تختلف عن بقية الدهون في الجسم. وتُعرّف الدراسات الطبية معظم هذه التراكمات باسم الدهون الحشوية، التي تستقر في طبقات عميقة من الأنسجة الدهنية وتحيط مباشرة بأعضاء البطن الداخلية.

هذا الموقع العميق يجعل الدهون الحشوية أكثر خطورة من غيرها، فتراكمها بكميات كبيرة يرفع من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري والحالات الأيضية الأخرى. وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن عددًا من أنواع الشاي الطبيعي يحتوي على مركبات فعّالة في مكافحة هذه المشكلة.

يحتل الشاي الأخضر موقعًا متقدمًا بين الخيارات الفعّالة. أظهرت دراسة عام 2022 في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أن الأشخاص الذين استهلكوا أربعة أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميًا شهدوا انخفاضًا بنسبة 44 بالمائة في خطر الإصابة بالسمنة البطنية، مقارنةً بالذين لم يتناولوه.

أما شاي أولونغ فهو مستخلص من ذات أوراق الشاي الأخضر والأسود، لكنه يمر بمرحلة أكسدة وسيطة تجعله متوسطًا بينهما. تُظهر الأبحاث أن مركبات البوليفينول الموجودة فيه تزيد من تكسير الدهون بنسبة 20 بالمائة تقريبًا، وتستمر هذه الفائدة حتى خلال فترات النوم. كما ثبت أن شاي أولونغ والشاي الأسود والأخضر جميعها تمتلك قدرة مشتركة على تقليل الدهون الحشوية حسب بحث نُشر في مجلة التغذية.

الشاي الأسود بأنواعه المختلفة، بما فيها الشاي الإنجليزي وإيرل غراي، يرتبط بفقدان الوزن الفعلي. دراسة عام 2016 في مجلة Molecules أوضحت أن بوليفينولات الشاي الأسود تملك خصائص مضادة للسمنة، وتساعد في تقليل وزن الجسم والدهون الحشوية على وجه التحديد. وأظهر بحث عام 2014 في مجلة Food & Function أن الأشخاص الذين شربوا ثلاثة أكواب يوميًا لمدة ثلاثة أشهر خفضوا محيط خصرهم بشكل ملحوظ مقارنةً بغيرهم.

الشاي الأبيض يتمتع بخصائص تُسرّع عملية الأيض وتزيد من حرق الدهون. خلص تقرير عام 2023 في مجلة سلامة الأغذية والصحة إلى أن الشاي الأبيض يُسهم بشكل مفيد في فقدان الوزن وخفض الدهون الحشوية بصفة خاصة.

كذلك، اكتشفت عدة دراسات فائدة شاي بو-إر، وهو شاي أسود صيني مخمّر، في تقليل الوزن والدهون. بحث عام 2014 في مجلة أبحاث العلاج بالنباتات لاحظ انخفاضًا في نسبة الدهون ومؤشر كتلة الجسم لدى ذكور يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي تناولوا شاي بو-إر. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت دراسة في مجلة أبحاث التغذية أن مستخلص شاي بو-إر ساعد البالغين اليابانيين على خفض وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم والدهون الحشوية معًا.

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