مؤثر لياقة يكسب ملايين الدولارات بترويج المنشطات لمتابعيه

وكالات /سما/

نيويورك/سما- يستخدم مؤثر اللياقة البدنية الأمريكي رايان جونسون منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز استخدام هرمون التستوستيرون والستيرويدات بين متابعيه، محققًا من وراء ذلك دخلًا شهريًا يتجاوز آلاف الدولارات. وترجع عضلاته الضخمة بدرجة كبيرة إلى استخدامه هذه العقاقير، التي تُصنّف كمواد لتحسين الأداء الرياضي والجسدي.

يروّج جونسون لهذه العقاقير لآلاف المتتبعين له عبر الإنترنت، الذين يأملون في الحصول على جسد يشبه جسده. وبموجب شعاره "بشرة برونزية، مفتول العضلات، وسيم"، يسّوق لهذه المنتجات كحل لتحقيق المظهر المطلوب، وهو ما يدرّ عليه مداخيل مالية كبيرة على أساس شهري.

غير أن عددًا متزايدًا من الشباب يتجاهل التوصيات الطبية التي تحذّر من استخدام هذه العقاقير إلا في الحالات التي تستدعي ذلك طبيًا. وعند استفسار جونسون حول قلقه من تحذيرات المتخصصين، دافع عن موقفه بمقارنة هذه المواد بالكحول، قائلًا: "ما الفرق بين أن تفعل ذلك بنفسك وتكون بخير، وبين امتلاك مؤهل طبي للقيام به؟" وأضاف أن "الكحول أكثر خطورة وأكثر ضررًا لجسمك وحياتك وللآخرين من الستيرويدات".

قدّمت شبكة CNN تقريرًا متكاملًا عن هذه الظاهرة ضمن برنامج "القصة الكاملة مع أندرسون كوبر" بعنوان "Stacked: Inside the Enhancement Craze"، حيث تعرّض الأثر السلبي لترويج مثل هذه المواد على جيل من الشباب الذين يسعون لتحقيق معايير جمالية وجسدية يُرسخها التأثيرون عبر منصاتهم.