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دواء جديد للبهاق

خبر : الإمارات تعتمد استخدام "رينفوك" لعلاج البهاق غير القطعي

الأربعاء 19 أغسطس 2026 01:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تعتمد استخدام "رينفوك" لعلاج البهاق غير القطعي



وكالات /سما/

أبوظبي/سما- وافقت مؤسسة الإمارات للدواء على توسيع الاستخدام العلاجي لدواء "رينفوك" ليشمل معالجة البهاق غير القطعي لدى فئات محددة من المرضى، فأضحت دولة الإمارات الأولى عالميًا التي تعتمد هذا التطبيق الجديد للدواء.

يُستهدف بهذا الاعتماد البالغون والمراهقون ذوو 12 سنة فما فوق، ممن تتطلب حالاتهم العلاج بأدوية تنتقل عبر الجهاز الدوراني. وينفرد "رينفوك" بكونه أول خيار دوائي عن طريق الفم يحصل على موافقة رسمية لهذه المجموعة المرضية. يتناول المريض الدواء مرة واحدة يوميًا، مما يوفر بديلًا علاجيًا للحالات المؤهلة وفق المقاييس الطبية المعترف بها دوليًا.

أكدت مؤسسة الإمارات للدواء أن هذا القرار يعكس منظومة تنظيمية متقدمة قادرة على الاستجابة للتطورات العلمية الحديثة. يأتي الاعتماد ضمن جهود هادفة لتعزيز القطاع الدوائي وتحسين المخرجات العلاجية للمرضى، بحسب بيان المؤسسة الذي نُشر في يوم الاثنين.

دعت المؤسسة أفراد المجتمع إلى طلب المشورة الطبية المتخصصة عند ملاحظة أي تغيرات غير معهودة في لون الجلد. يسهم هذا النهج في الكشف المبكر عن الحالات وتقييمها بدقة واختيار الخيار العلاجي الأنسب لكل حالة على حدة.

لا يمثل "رينفوك" ابتكارًا دوائيًا جديدًا تمامًا، فقد صادقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) سابقًا على استخدامه في علاج عدد من الأمراض، منها التهاب الأمعاء الغليظة النشط بدرجة متوسطة إلى حادة. غير أن ما يميز الموافقة الإماراتية هو كونها الأولى عالميًا التي تشمل البهاق ضمن دواعي استخدام الدواء.

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