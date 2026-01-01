مؤسس أسبوع القاهرة للتصميم يشارك في موسكو ويناقش مستقبل المجال

وكالات /سما/

موسكو/سما- شارك هشام مهدي، مؤسس أسبوع القاهرة للتصميم، في فعاليات الدورة الثامنة من أسبوع موسكو للتصميم الداخلي، حيث قدّم رؤيته حول تطور قطاع التصميم وأهمية الفعاليات المتخصصة الكبرى في بناء علاقات مهنية عابرة للحدود.

شارك في النقاش إلى جانب مهدي المصمم الداخلي حسن فكري، الذي يعمل في شركة DABS مصر. بحث الخبيران تأثير أسابيع التصميم المتخصصة على النمو المهني وسوق التصميم، مركزين على دورها في اكتشاف المواهب الجديدة وتعزيز الاهتمام بالتصميم المعاصر. كما تطرقا إلى أهمية ربط المصممين بالمصنعين والمطورين، والسبل الممكنة لدعم المصممين المحليين ومساعدتهم على توسيع جمهورهم والدخول إلى الأسواق العالمية.

أوضح مهدي أن زيارته لموسكو تجاوزت توقعاته، مشيراً إلى أن الفعالية تمتاز بحجم كبير. أضاف أن الهدف من هذه الرحلة تضمّن لقاء مهندسين معماريين ومصممين روس والتعرف إلى مشاريعهم. ركّز مهدي على أن مثل هذه اللقاءات تعني له بناء "علاقات إنسانية ومهنية" يمكن أن تتطور لاحقاً إلى تعاون وشراكات حقيقية، معرباً عن تفاؤله باستمرار هذه الروابط والتطورات المتوخاة منها.

أقيم أسبوع موسكو للتصميم الداخلي من 13 إلى 16 أغسطس/آب 2026 في قاعة مانيج المركزية للمعارض، بمشاركة حوالي 200 خبير روسي ودولي ضمن البرنامج التجاري للفعالية. كرّم مهدي خلال الحدث شركة SIA المعمارية، التي تتخذ من موسكو مقراً، تقديراً لإسهاماتها في تطوير قطاع الهندسة المعمارية والتصميم ورفع معايير الجودة في تصميم المساحات السكنية والتجارية.

يشكل هذا اللقاء جزءاً من سياق أوسع من التعاون الثقافي والفني بين العالم العربي وروسيا، حيث تستضيف موسكو هذا الشهر عدداً من الفعاليات الفنية والثقافية. افتُتح قريباً معرض "بوشكين في ميخائيلوفسكوي" في قاعات متحف بوشكين في أربات، ويضم أكثر من 100 قطعة من المقتنيات تشمل لوحات ورسومات ومنحوتات وفنون زخرفية. كما يستعد مهرجان "يوم الهند" في موسكو للانطلاق من 20 إلى 23 أغسطس، متوقعاً استقبال مئات الآلاف من الزوار.

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