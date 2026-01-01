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خبر : ميندوسا يعترف بالفارق: النجمة تودّع كأس الملك برباعية هزيمة

الأربعاء 19 أغسطس 2026 12:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميندوسا يعترف بالفارق: النجمة تودّع كأس الملك برباعية هزيمة



وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن مدرب فريق النجمة البرتغالي جورجي ميندوسا، بعد خسارة فريقه برباعية أمام الاتحاد الثلاثاء في مباراة دور الـ 32 من كأس الملك، أن هناك فارقًا كبيرًا بين الفريقين، مؤكدًا أن النجمة لا تزال في مرحلة بناء.

قال ميندوسا في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «كانت مباراة صعبة، وهناك فارق كبير بين الفريقين، وما زلنا نعمل على تطوير الفريق. لدينا بعض المراكز التي تحتاج إلى التدعيم». وأضاف: «ظهرنا بصورة جيدة، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء، ولا يزال أمامنا طريق طويل».

وأشار المدرب إلى أن الفريق يدرك موقعه الحالي، وأن التركيز ينصب على المرحلة المقبلة: «نحن في بداية الموسم وندرك جيدًا موقعنا، وبعد ثلاثة أيام تنتظرنا خطوة مهمة للغاية، وهي انطلاقة مشوارنا في دوري الدرجة الأولى».

بخروجها من كأس الملك، تركز النجمة جهودها على سباق الدوري المحلي، حيث تأمل في تحسين أدائها تدريجيًا في الفترة القادمة.

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