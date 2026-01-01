دليل شامل لتنظيف صنادل النعل الفليني والحفاظ على لمعانها

وكالات /سما/

تتمتع صنادل النعل الفليني بشعبية واسعة في أوساط الناس من مختلف الأعمار والفئات خلال فصل الصيف، حتى بات البعض يُنسقها مع ملابس غير رياضية. وقد ُصممت هذه الأحذية لتدوم لسنوات عديدة، شرط الاعتناء الدوري بها. غير أن وسادة القدم الداخلية تحتاج إلى عناية خاصة، خاصة الكعب، لتبقى الصندل مريحاً وخالياً من الروائح.

تعمل وسادة القدم الداخلية، المعروفة أيضاً بنعل القدم أو الحشوة، كإسفنجة تجذب سوائل التعرق وجزيئات الجلد المتساقطة والأوساخ المتنوعة. عندما يتراكم كل هذا على مدى الوقت، يؤدي إلى اسوداد الوسادة تدريجياً. وإذا أُهمل هذا التراكم، قد تظهر رائحة كريهة بسبب نمو البكتيريا، كما أن الوسادة تفقد قدرتها على امتصاص الرطوبة. لذا من المهم معرفة الطريقة الصحيحة لتنظيف هذه الصنادل دون إلحاق الضرر بها.

أدوات التنظيف التي تحتاجينها بسيطة: فرشاة الجلد السويدي، فرشاة أسنان قديمة، قطعة قماش نظيفة، شامبو جلدي لطيف، وماء فاتر. تبدأ عملية التنظيف بإزالة الأبازيم والأوساخ السائبة من سطح الصندل باستخدام فرشاة الجلد السويدي بحركات جافة.

ابتعدي عن استخدام المنظفات القوية التي قد تُتلف الألياف الحساسة. بدلاً من ذلك، غمّسي إسفنجة ناعمة أو فرشاة أسنان في وعاء يحتوي على ماء فاتر مع كمية صغيرة من الشامبو الجلدي أو منظف رغوي خفيف. تأكدي من تكوين الرغوة أولاً في يدك أو على الإسفنجة قبل تطبيقها على الحذاء.

طبّقي الرغوة على وسادة القدم بحركات دائرية صغيرة وناعمة، مع التركيز على منطقتي الكعب وأصابع القدم حيث يتركز تراكم العرق بكثافة أكبر. احذري من تبليل الصندل بشكل زائد، فالرطوبة الزائدة قد تسبب مشاكل في تماسك الحذاء.

لإزالة الرغوة، اشطفي الإسفنجة في وعاء ماء نظيف واضغطيها جيداً لتصبح رطبة بخفة، ثم امسحي الرغوة بلطف من الحذاء. كرّري هذه الخطوة حتى تختفي آثار الصابون تماماً. لا تستخدمي ماءً جارياً مباشراً تحت الصنبور، فهذا قد يُغمر الحذاء بكمية ماء زائدة.

اتركي الصندل ليجف في درجة حرارة الغرفة لمدة 24 ساعة على الأقل، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة. بعد الجفاف الكامل، مشّطي وسادة القدم برفق باستخدام فرشاة الجلد السويدي لاستعادة ملمسها الناعم والمخملي الذي يجعل الصندل مريحاً للارتداء.

بخصوص الأشرطة الخارجية والجوانب الفلينية، استخدمي فرشاة الجلد السويدي لإزالة الأوساخ أولاً، ثم امسحيها برفق باستخدام قطعة قماش مبللة بماء فاتر مع نقطة صابون لطيفة عند الحاجة. يمكنك الاستغناء عن الماء كلياً واستخدام الفرشاة وحدها إذا كانت الأوساخ خفيفة.

تختلف تكرار التنظيف حسب طريقة الاستخدام: إذا كنتِ ترتدينها بشكل عادي، يكفي تنظيفها كل بضعة أشهر. لكن إن كنتِ ترتديها يومياً في بيئة حارة وغبرة، قد تحتاجين لتنظيفها كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. الصيانة الدورية المنتظمة هي سر بقاء الصندل محافظاً على لمعانه وراحته.

هناك حيلة منزلية بسيطة لتنعيش رائحة الصندل: اخلطي مسحوق صودا الخبز مع كمية قليلة من الماء لتكوين معجون، ثم افركي وسادة القدم برفق باستخدام فرشاة أسنان قديمة. اتركي المعجون طوال الليل، وفي الصباح امسحيه برفق. هذه الطريقة تساعد على امتصاص الروائح الكريهة وتُنعش الصندل بشكل فعّال.

من الطبيعي أن يكتسب نعل الحذاء الداخلي، مع الاستخدام المتكرر والطويل، لوناً داكناً دائماً. هذا يحدث نتيجة تقادم الجلد الطبيعي وامتصاصه للزيوت. إذا كان النعل الداخلي نظيفاً وخالياً من الروائح الكريهة، فإن اللون الداكن وحده لا يستدعي القلق ويمكنك الاستمرار في ارتدائه براحة. لكن إذا بدأ الجلد المدبوغ يتآكل أو بدأ الفلين يتفتت، فقد حان الوقت لتجديد الحذاء أو تغييره.