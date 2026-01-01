مرسيدس تستبعد محركات V8 من AMG C63 رغم استمرار إنتاجها حتى 2035

وكالات /سما/

حسمت مرسيدس بنز جدلاً طويلاً حول مصير محركات V8 الأسطورية، معلنة أن هذه المحركات لن تعود إلى سيارتها الرياضية الشهيرة AMG C63 في جيلها القادم، على الرغم من تأكيدها استمرار إنتاج هذه المحركات في أسطولها العام حتى عام 2035 على الأقل.

أوضحت الشركة الألمانية الفاخرة أن الاستبعاد يرتكز على حسابات اقتصادية وهندسية بحتة، إذ أن تكاليف تطوير وتحديث محرك V8 لا يمكن استرجاعها خلال الفترة المتبقية من دورة حياة C-Class الحالية، مما يجعل الاستثمار غير مجدٍ من الناحية المالية.

أكد كلاوس ريهكوغلر، رئيس إدارة المنتجات والتدريب العالمي في مرسيدس بنز، أن محركات V8 ستبقى قيد التطوير والإنتاج داخل تشكيلة AMG الأوسع، لا سيما في الفئات الأعلى والفاخرة مثل E-Class و S-Class والسيارات الخارقة، حيث يكون الاستثمار مبرراً اقتصادياً.

ضمن إعادة هيكلة تصنيفات الأداء العالي للجيل الجديد من C-Class، تتجه مرسيدس نحو نظام ميكانيكي بديل، يتضمن محرك بـ 6 أسطوانات خطي يُتوقع أن يحل محل المنظومة الهجينة المعقدة الرباعية الأسطوانات التي استخدمتها في الموديل الحالي من AMG C63.

يعكس هذا القرار اعترافاً غير مباشر من صانع السيارات الفاخرة بأن تجربة المحرك الهجين الرباعي الأسطوانات لم تحقق النتائج المرجوة في سيارة بحجم وشهرة AMG C63، التي ارتبطت لعقود بقوة وصوت محركات V8 المميزة والاستجابة العاطفية التي شكّلت هوية العلامة AMG.

يُعد الانتقال المتوقع إلى محرك 6 سلندرات خطي في النسخة C53 خطوة لاستعادة الهوية الرياضية للسيارة وتحسين الأداء، بعد تلقي انتقادات من المتحمسين للسيارات حول عدم كفاية الخصائص الديناميكية والصوتية للمحرك الهجين السابق.