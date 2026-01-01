باريس سان جيرمان يطمح لثلاثية تاريخية بدوري الأبطال

وكالات /سما/

باريس/سما- يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق حدث نادر: الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي. يبدأ النادي الباريسي موسم 2026-2027 بثقة عالية، بعد تتويجه في الدوري الفرنسي في المواسم الأربعة الماضية، لكن طموحاته الأوروبية أكبر بكثير من أي انتصار محلي.

بدأ الموسم بنجاح نسبي. احتل سان جيرمان كأس السوبر الأوروبية الأربعاء، حيث هزم أستون فيلا الإنجليزي 2 صفر 1. قال قائد الدفاع البرازيلي ماركينيوس قبل المباراة: «نحن متعطشون ونملك الرغبة. الألقاب فرص يجب اغتنامها. أريد الفوز أكثر فأكثر، وأعتقد أن بقية اللاعبين يفكرون بالطريقة نفسها».

إلا أن الخزانة أُغلقت سريعاً. خسر سان جيرمان أمام لنس الفرنسي 1 صفر 0 في كأس الأبطال بعد أربعة أيام. لعب الفريق الباريسي بتفوق عددي لأكثر من نصف المباراة، لكنه افتقد الفاعلية والقدرة على الاستفادة من فرصه. استغل لنس الروح القتالية والأجواء الصاخبة في ملعب بولارت.

تذكّر النتيجة الفريق بأن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت، وأن حتى المرشحين الأقوياء قد يتعثرون. يمكن تخفيف وقع الخسارة بسبب غياب جاهزية كاملة لبعض اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم قبل شهر واحد فقط.

قال المدرب الإسباني لويس إنريكي: «عندما يبدأ الموسم، يقول الجميع إن الدوري سهل. لا شيء يكون سهلاً. لا أتذكر أي موسم كان سهلاً في الدوري الفرنسي، على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة. لم نخض سوى مباراتين رسميتين هذا الموسم. نريد أن نتحسن».

يركز إنريكي على «الجاهزية البدنية والفنية والتكتيكية» من أجل تعويد الفريق على «اللعب كل ثلاثة أيام»، فموسم 2026-2027 سيكون مزدحماً: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا وكأس القارات. هدف واحد يتكرر على ألسنة اللاعبين والمدرب: دوري الأبطال، خاصة إمكانية تحقيق ثلاثية تاريخية لم يحققها كثيرون في أبرز مسابقة أوروبية للأندية.

أضاف إنريكي: «يعتقد الجميع أننا قادرون على الفوز، لكن هذه مجرد نظرية. الآن يجب أن نثبت في أرض الملعب أننا نملك المستوى المطلوب. في التاريخ، من الصعب أن تجد فريقاً يفوز باستمرار. نحن نحاول أن نكون قريبين من هذا النوع من الفرق».

حافظ النادي على هيكله الأساسي هذا الصيف. يمتلك سان جيرمان نخبة من أفضل لاعبي فرنسا: عثمان ديمبيلي والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وديزيريه دويه. أجرى تعديلات محدودة: ضم ماغنيس أكليوش من موناكو، والمهاجم الدولي فيران توريس من برشلونة، والجناح البلجيكي ميكا غودتس من أياكس أمستردام، والظهير الدولي لوكا دينيي من أستون فيلا.

في المقابل، غادر غونزالو راموش البرتغالي إلى ميلان، وراندال كولو مواني إلى يوفنتوس، ولي كانج إن الكوري الجنوبي إلى أتلتيكو مدريد. قد يغادر أيضاً إبراهيم مباي السنغالي وبرادلي باركولا اللذان يطلبهما ليفربول الإنجليزي.

يهيمن سان جيرمان على الدوري الفرنسي منذ دخول شركة قطر للاستثمارات الرياضية سنة 2011. أحرز 11 لقباً من أصل 14 ممكناً. لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن هذه الهيمنة تقترب من نهايتها، لا سيما مع قيادة إنريكي الذي يعيش أفضل مراحل مسيرته.

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