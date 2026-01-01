القادسية تحقق انطلاقة مثالية برباعية في افتتاح الدوري السعودي

وكالات /سما/

الرياض/سما- حقق نادي القادسية انطلاقة مثالية في الدوري السعودي للمحترفين برباعية مثيرة على حساب الشباب في الجولة الافتتاحية، وذلك تحت قيادة المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز الذي طبّق رؤيته الهجومية من خلال تشكيلة متوازنة دمجت بين الدفاع المتين والهجوم المنظم.

سيطر محمد أبو الشامات على الجانب الأيمن للدفاع، وأثبت فعالية الخطة التي بدأ تطبيقها الموسم الماضي ضد النصر، حيث لعب دورًا هجوميًا مؤثرًا وأسهم في التسجيل برصيد هدف ومساعدات، مما دفع رودجرز إلى الإصرار على استكمال صفقة انتقال سعيد باعطية من الفتح ليكون بديلًا دفاعيًا له.

هيمن الهداف المكسيكي جوليان كينونيس على خط الهجوم القادسياوي، وحقق نتيجة فريدة بتسجيله هدفين وصناعته لهدف ثالث، مستعيدًا ألقه بعد تتويجه بلقب هداف الموسم السابق. وتابع صاحب الرقم التاريخي في تسجيل أهداف منتخب المكسيك في مونديالات العالم أدائه المتفردًا في المرمى، مما عزز من ثقة الفريق في قدراته الهجومية الموسم الجديد.

ظهر اللاعب الشاب محمد القحطاني، القادم من نادي الهلال، بمؤشرات إيجابية، وأظهر مهارة عالية في اختراق تشكيلة الشباب الدفاعية، إذ سجل هدفًا رائعًا رغم إضاعته فرصة أخرى سهلة. أبدى رودجرز ثقة كبيرة في هذا الموهبة الشابة، واعتبره من أهم اكتسابات فريقه هذا الموسم، على غرار تجربة زميله السابق مصعب الجوير الذي حقق جائزة أفضل لاعب سعودي في الموسم السابق بعد انتقاله للقادسية.

عاد المهاجم تركي العمار إلى المشاركة الفاعلة في التسجيل بعد غياب دام الموسم الماضي بسبب الإصابات، مما يعزز من خيارات رودجرز الهجومية المتنوعة.

رغم النتيجة المقنعة، لم يخفِ رودجرز رغبته في تعديل تشكيلة الفريق قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في السادس من سبتمبر/أيلول. اقتربت القادسية كثيرًا من إتمام صفقة ضم الجناح الهولندي تيجاني رايندرز من مانشستر سيتي بقيمة تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني، وستكون الصفقة الأغلى في تاريخ النادي متفوقة على صفقة ماتيو ريتيغي التي بلغت 57 مليون جنيه إسترليني.

حاليًا يضم الفريق 13 لاعبًا أجنبيًا، والتزام الدوري يفرض حدًا أقصى بـ 8 لاعبين أجانب فقط، وبالتالي قد يضطر رودجرز إلى إعارة أو بيع لاعبي الوسط الألماني جوليان فايغل أو الإسباني كاميرون بوترياس أو كليهما في حال تم التعاقد مع رايندرز.

غاب الحارس البلجيكي كوين كاستليس عن المباراة الأولى نتيجة إصابة في الورك، وحل محله الحارس المحلي أحمد الكسار، وهناك تكهنات بأن غياب كاستليس قد يكون دائمًا إن نجح الكسار في مهمته خلال فترة الغياب الإجبارية، خاصة أن كاستليس الفائز بجائزة أفضل حارس في الدوري قد يترك مقعده الأجنبي لموهبة محلية.

تغيب لاعب الوسط الأوروغواياني ناهيتان ناديز أيضًا عن المباراة الأولى بسبب إصابة، فيما لم يجد الكرواني سفيان الكرواني، الذي انضم للفريق في الصيف الحالي، مكانًا في القائمة الأساسية، وتشير التقارير إلى احتمالية إعارته أو استخدامه في البطولات الأخرى في ظل التكدس الأجنبي بالفريق.

سيواجه القادسية نادي الاتحاد في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، حاملًا طموحًا كبيرًا بمواصلة جمع النقاط والتأكيد على أن موسم هذا العام موسم حصاد يهدف من خلاله للفوز بإحدى البطولات الأربع التي سيخوضها.

اقرأ أيضًا: