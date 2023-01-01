الأردن.. الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ترزق بتوأمتين

وكالات /سما/

عمّان/سما- أعلن الديوان الملكي الهاشمي ولادة توأمتين للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكسندر ترميوتس في الرابع عشر من أغسطس/آب 2026.

جاء الإعلان في بيان رسمي من الديوان الملكي حمل التهاني والتبريكات للأميرة وزوجها بمولودتيهما، مع مباركة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله بحفيدتيهما الجديدتين. ولم يُفصح البيان عن أسماء التوأمتين حتى الآن.

وشاركت ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني فرحة الخبر عبر حسابه على "إنستغرام"، مباركًا لشقيقته الأميرة إيمان وصهره، وكتب: "الحمدلله على عظيم النعمة وتمام الفضل".

جاءت ولادة التوأمتين بعد نحو عام ونصف من استقبال الأميرة إيمان وزوجها طفلتهما الأولى، الأميرة أمينة، في 16 فبراير 2025.

وتزوجت الأميرة إيمان من جميل ألكسندر ترميوتس في مارس 2023، وكانت الملكة رانيا قد أعلنت حمل ابنتها في يوليو 2026 عبر صورة عائلية على "إنستغرام"، علّقت عليها: "فرحة جديدة بالطريق... مبارك لإيمان وجميل وحبيبتي أمينة اللي رح تصير الأخت الكبيرة".

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