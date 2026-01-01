هيئة الأفلام السعودية تحدد معايير ترشيح الدورة 99 للأوسكار

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلنت هيئة الأفلام السعودية عن الإطار التنظيمي الشامل لاختيار الفيلم الذي سيمثل المملكة في فئة أفضل فيلم روائي دولي ضمن جوائز الأوسكار للدورة 99 سنة 2027، مؤكدة التزامها بمعايير احترافية تتوافق مع لوائح أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وضعت الهيئة منهجية واضحة للتقديم والمراجعة تعتمد على تشكيل لجنة ترشيح مستقلة تضم خبراء ومتخصصين في الصناعة السينمائية، بمهمة دراسة وتقييم الطلبات المؤهلة والتصويت على الفيلم الذي سيُعتمد رسميًا لتمثيل السعودية. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على جهود الهيئة في دعم الإنتاج المحلي ومكنته من الوصول إلى المحافل السينمائية الدولية الرفيعة عبر منظومة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

حددت الهيئة متطلبات أهلية أساسية يجب أن يستوفيها الفيلم المتقدم: أن يكون عملًا روائيًا طويلًا تتجاوز مدته أربعين دقيقة، وأن تزيد نسبة الحوارات بغير اللغة الإنجليزية على خمسين بالمئة من إجمالي النص الحواري. كما يتعين على الفيلم تحقيق شروط العرض السينمائي التجاري المؤهل داخل السعودية خلال الفترة المحددة، بما يشمل عرضه تجاريًا لمدة لا تقل عن سبعة أيام متتالية بتذاكر مدفوعة.

تشترط القواعس كذلك ألا يكون الفيلم قد طُرح للبث الإلكتروني أو التوزيع قبل عرضه السينمائي المؤهل، إلى جانب استيفاء جميع المتطلبات الفنية الإضافية المعتمدة لدى الأكاديمية الأميركية. ودعت الهيئة صنّاع الأفلام الراغبين في الترشح إلى مراجعة القواعس بدقة والتأكد من استيفاء كامل الشروط قبل تقديم طلباتهم، مؤكدةً أن التفاصيل الكاملة ومعايير الأهلية والإجراءات الفنية متاحة عبر القنوات الرسمية للهيئة وموقع جوائز الأوسكار الإلكتروني.

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