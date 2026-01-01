  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الأوسكار 2027

خبر : هيئة الأفلام السعودية تحدد معايير ترشيح الدورة 99 للأوسكار

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأفلام السعودية تحدد معايير ترشيح الدورة 99 للأوسكار



وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلنت هيئة الأفلام السعودية عن الإطار التنظيمي الشامل لاختيار الفيلم الذي سيمثل المملكة في فئة أفضل فيلم روائي دولي ضمن جوائز الأوسكار للدورة 99 سنة 2027، مؤكدة التزامها بمعايير احترافية تتوافق مع لوائح أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وضعت الهيئة منهجية واضحة للتقديم والمراجعة تعتمد على تشكيل لجنة ترشيح مستقلة تضم خبراء ومتخصصين في الصناعة السينمائية، بمهمة دراسة وتقييم الطلبات المؤهلة والتصويت على الفيلم الذي سيُعتمد رسميًا لتمثيل السعودية. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على جهود الهيئة في دعم الإنتاج المحلي ومكنته من الوصول إلى المحافل السينمائية الدولية الرفيعة عبر منظومة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

حددت الهيئة متطلبات أهلية أساسية يجب أن يستوفيها الفيلم المتقدم: أن يكون عملًا روائيًا طويلًا تتجاوز مدته أربعين دقيقة، وأن تزيد نسبة الحوارات بغير اللغة الإنجليزية على خمسين بالمئة من إجمالي النص الحواري. كما يتعين على الفيلم تحقيق شروط العرض السينمائي التجاري المؤهل داخل السعودية خلال الفترة المحددة، بما يشمل عرضه تجاريًا لمدة لا تقل عن سبعة أيام متتالية بتذاكر مدفوعة.

تشترط القواعس كذلك ألا يكون الفيلم قد طُرح للبث الإلكتروني أو التوزيع قبل عرضه السينمائي المؤهل، إلى جانب استيفاء جميع المتطلبات الفنية الإضافية المعتمدة لدى الأكاديمية الأميركية. ودعت الهيئة صنّاع الأفلام الراغبين في الترشح إلى مراجعة القواعس بدقة والتأكد من استيفاء كامل الشروط قبل تقديم طلباتهم، مؤكدةً أن التفاصيل الكاملة ومعايير الأهلية والإجراءات الفنية متاحة عبر القنوات الرسمية للهيئة وموقع جوائز الأوسكار الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

#السينما السعودية #جائزة الأوسكار #الإنتاج السينمائي

الأكثر قراءة اليوم

خطة كوشنر السرية تخرج للعلن.. 3 مراحل لنزع سلاح حماس

لقاء بين خليل الحية ومحمد دحلان في القاهرة لبحث تطورات غزة والشراكة الفلسطينية

في تصريحات مفاجئة..ترامب يهدد بقصف عُمان بشدة

زعيم الأقلية بالنواب الأميركي ينفجر غضبًا: حصار الفلسطينيين من الخارجين عن القانون يجب أن يتوقف

"هدوء ما قبل الانفجار".. تقرير يكشف استعدادات إيرانية لسيناريو الحرب الكبرى

الانتخابات التمهيدية تهز الليكود.. خاسرون كبار ورابحون مفاجئون

الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بعدم توسيع “الخط الأصفر” في غزة..

الأخبار الرئيسية

IMG_6221

غزة تنزف مجدداً.. شهداء ومصابون في قصف استهدف مقهى بميناء الصيادين

جنرال إسرائيلي مقرب من نتنياهو : إسرائيل تستعد لاحتمال توجيه ضربة استباقية إلى إيران

خطة كوشنر السرية تخرج للعلن.. 3 مراحل لنزع سلاح حماس

IMG_6211

زعيم الأقلية بالنواب الأميركي ينفجر غضبًا: حصار الفلسطينيين من الخارجين عن القانون يجب أن يتوقف

"هدوء ما قبل الانفجار".. تقرير يكشف استعدادات إيرانية لسيناريو الحرب الكبرى