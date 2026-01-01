كونامي تطلق موسمًا جديدًا من eFootball بمزايا لعب وبطولات مخصصة

وكالات /سما/

أعلنت شركة كونامي للترفيه الإلكتروني إطلاق موسمها الجديد من لعبة eFootball، بمجموعة تحديثات شاملة تشمل مزايا متقدمة في أسلوب اللعب والتخطيط التكتيكي والبطولات، إلى جانب حملة موسمية توفر مكافآت متنوعة داخل اللعبة.

تضيف التحديثات ميزة Custom Tournament التي تتيح للمستخدمين إنشاء بطولات خاصة بهم واستضافتها بمشاركة تصل إلى 8 لاعبين، مع خيارات لاستخدام فرق Dream Team أو وضع قواعد مخصصة لكل بطولة. ويستطيع منظمو البطولات متابعة المباريات بين المشاركين مباشرة أثناء سيرها، ما يمنح تحكمًا أكبر في إدارة المنافسات.

وتأتي ميزة Fluid Formations لتمكين اللاعبين من التبديل السلس بين تشكيلات هجومية ودفاعية مختلفة خلال المباريات، بما يعزز الخيارات التكتيكية إلى جانب أنماط اللعب والاستراتيجيات الأخرى. يصاحب ذلك ميزة Dynamic Volley، وهي آلية جديدة للتسديد توفر للاعبين تحكمًا متقدمًا في التسديدات المباشرة للكرات الهوائية.

يشمل التحديث أيضًا مجموعة جديدة من الرسوم المتحركة الخاصة بحركة اللاعبين والمراوغة والتمرير والتسديد واستلام الكرة وحركات حراس المرمى، ما يعزز واقعية تفاصيل اللعب.

وتضيف كونامي المدرب أنطونيو كونتي إلى اللعبة بصفته أول مدرب يمتلك مهارتين متقدمتين من Link-Up Plays، وهما One-Two In-Cut B و Touchdown Pass C. تتيح إضافة هاتين المهارتين للاعبين خيارات تكتيكية وهجومية إضافية عند إعداد فرقهم وخططهم.

وأعلنت كونامي عن تعاون مع شركة PlatinumGames Inc. لتطوير محتوى المكافآت اليومية في اللعبة. تضمن هذا التعاون تحديث الألعاب المصغرة اليومية وإطلاق ميزة Daily Super Play، التي تتيح للاعبين إعادة تمثيل لحظات كروية باستخدام أسلوب لعب يعتمد على التوقيت، مع اختيار لاعبين من قائمة مخصصة.

تستمر الحملة الموسمية من 13 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026، وتقدم مكافآت يمكن الحصول عليها من خلال تسجيل الدخول وإكمال مهمات محددة. تشمل المكافآت عناصر لتطوير اللاعبين وعملة GP ونقاط خبرة ومكافآت أخرى داخل اللعبة.

يحصل اللاعبون الذين يسجلون الدخول خلال مدة الحملة على عقد خاص يتيح لهم التعاقد مع لاعب واحد من مجموعة تضم لاعبين من برشلونة ومانشستر يونايتد. كما يمكن الحصول على مكافآت إضافية من خلال إكمال المهمات داخل اللعبة، من بينها عناصر مرتبطة باكتساب اللاعبين وتطويرهم.

يصاحب التحديث طرح محتوى جديد مرتبط بسفيري eFootball ليونيل ميسي ولامين يامال، مع إصدارات وحزم جديدة أصبحت متاحة ضمن الموسم. تتضمن هذه الحزم لاعبين وعناصر لتطويرهم، إضافة إلى عناصر مخصصة لتعديل الملاعب، بينما تشمل الإصدارات الفاخرة أطقمًا خاصة للفرق.

يمثل التحديث الجديد انطلاقة الموسم على الأجهزة المنزلية والحاسب الشخصي والهواتف الذكية، مع تركيز على توسيع خيارات المنافسة والتخطيط التكتيكي والمحتوى الموسمي بما يعزز تنوع تجربة اللعب.

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