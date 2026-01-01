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الإمارات تقول إن إيران أطلقت صاروخين نحو أراضيها سقطا في البحر

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تقول إن إيران أطلقت صاروخين نحو أراضيها سقطا في البحر



سما / وكالات /

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الثلاثاء أن إيران أطلقت نحو أراضيها، صاروخين بالستيين سقطا في البحر، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر.
وأوردت الوزارة في بيان أن “الدفاعات الجوية الإماراتية رصدت عدد 2 صواريخ باليستية قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية”. وأكدت أنها “على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية”.
وفي وقت سابق دعت الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء سكانها إلى الاحتماء، محذرة من “تهديد صاروخي محتمل” هو الأول من نوعه منذ أسابيع.
وجاء في التنبيه الصادر عن وزارة الداخلية “نظرا للأوضاع الحالية تهديد محتمل، يرجى الاحتماء فورا في مبنى آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة وانتظر التعليمات الرسمية”.
من جهتها أوردت وزارة الدفاع عبر منصة إكس “رصدت منظومات الدفاع الجوي تهديدا صاروخيا على الدولة”، مشيرة الى أنه “في حال سماع أي أصوات، فإنها ناتجة عن عمليات تصدي واعتراض منظومات الدفاع الجوي”.

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