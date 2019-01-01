  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل تستعيد رفات آخر مفقودي معركة السلطان يعقوب في لبنان

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تستعيد رفات آخر مفقودي معركة السلطان يعقوب في لبنان



القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، استعادة رفات الرقيب أول يهودا يكوتئيل كاتس، الذي فُقد خلال معركة السلطان يعقوب في لبنان عام 1982، وذلك بعد 44 عامًا من اختفائه.

وبحسب الجيش، جاءت العملية نتيجة جهود استخباراتية وعملية مشتركة قادتها المخابرات العسكرية والموساد، بالتعاون مع أجهزة أمنية وعسكرية إسرائيلية أخرى. وبعد نقل الرفات إلى إسرائيل، جرى التعرف عليه في مركز تحديد هوية القتلى التابع للحاخامية العسكرية، بمشاركة السلك الطبي والشرطة.

كاتس كان أحد أفراد طاقم دبابة شارك في معركة السلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى في 11 يونيو/حزيران 1982، وظل مصيره مجهولًا منذ ذلك الحين.

وباستعادة رفاته، تقول إسرائيل إنها أغلقت ملف جميع الجنود المفقودين في معركة السلطان يعقوب، بعد إعادة رفات زكريا باومل عام 2019 وتسفيكا فيلدمان عام 2025.

وأبلغت السلطات عائلة كاتس بعودة رفات ابنها، فيما أشارت إلى أن والديه، سارة ويوسف كاتس، توفيا قبل تلقي خبر العثور عليه، بعد سنوات طويلة من انتظار عودته.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن إعادة كاتس تمثل «لحظة فارقة» للجيش وإسرائيل، مؤكدًا أن مرور العقود لم يغيّر ما وصفه بالتزام الجيش تجاه جنوده الذين قتلوا أو فُقدوا.

الأكثر قراءة اليوم

خطة كوشنر السرية تخرج للعلن.. 3 مراحل لنزع سلاح حماس

لقاء بين خليل الحية ومحمد دحلان في القاهرة لبحث تطورات غزة والشراكة الفلسطينية

في تصريحات مفاجئة..ترامب يهدد بقصف عُمان بشدة

زعيم الأقلية بالنواب الأميركي ينفجر غضبًا: حصار الفلسطينيين من الخارجين عن القانون يجب أن يتوقف

"هدوء ما قبل الانفجار".. تقرير يكشف استعدادات إيرانية لسيناريو الحرب الكبرى

الانتخابات التمهيدية تهز الليكود.. خاسرون كبار ورابحون مفاجئون

الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بعدم توسيع “الخط الأصفر” في غزة..

الأخبار الرئيسية

IMG_6221

غزة تنزف مجدداً.. شهداء ومصابون في قصف استهدف مقهى بميناء الصيادين

جنرال إسرائيلي مقرب من نتنياهو : إسرائيل تستعد لاحتمال توجيه ضربة استباقية إلى إيران

خطة كوشنر السرية تخرج للعلن.. 3 مراحل لنزع سلاح حماس

IMG_6211

زعيم الأقلية بالنواب الأميركي ينفجر غضبًا: حصار الفلسطينيين من الخارجين عن القانون يجب أن يتوقف

"هدوء ما قبل الانفجار".. تقرير يكشف استعدادات إيرانية لسيناريو الحرب الكبرى