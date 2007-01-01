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سوريا : لدينا مواد نووية ولن نسلّمها

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا : لدينا مواد نووية ولن نسلّمها



سما / وكالات /

أقرّ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الثلاثاء للمرة الأولى بوجود مواد نووية داخل سوريا، مؤكدًا أن دمشق تعتزم الاحتفاظ بها، مع إخضاعها لضمانات ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وقال الشيباني إن المواد الموجودة ليست خطرة، وإن من حق سوريا استخدامها لأغراض مدنية وسلمية، مع الالتزام بالضوابط الدولية.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت دمشق السماح لفرق الوكالة الدولية بدخول موقع في دير الزور، بعد أكثر من 18 عامًا من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت منشأة نووية سورية مشتبهًا بها عام 2007.

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