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الفيحاء والهلال

خبر : الفيحاء تتأهل لدور الـ16 بفوز على العدالة وتستعد للهلال

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفيحاء تتأهل لدور الـ16 بفوز على العدالة وتستعد للهلال



وكالات /سما/

حقق فريق الفيحاء فوزًا بنتيجة 2-0 على العدالة في مباراة كأس خادم المسجد الأقصى المباركين الشريفين يوم الإثنين، ما أهله للتقدم إلى دور الـ16 من البطولة، وفتح آفاقًا إيجابية قبل مواجهة الهلال المقررة الخميس ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

قال مدرب الفيحاء البرازيلي فابيو كاريلي في المؤتمر الصحافي الذي تلا اللقاء: «الفوز على العدالة يشكل نقطة قوة قبل مواجهة الهلال ضمن الدوري، وسنبدأ التحضيرات من الآن، فالمواجهة مع الأزرق ذات أهمية خاصة». وأضاف: «أنا مسرور برصيدنا من اللاعبين، والمباراة لم تكن يسيرة، لكنها أعطتنا تجربة قيّمة لتعزيز شخصية الفريق قبل المحطات القادمة».

من جهته، أقرّ مدرب العدالة البرتغالي رودولفو كوريا بصعوبة مواجهة الفيحاء، ورأى أن اللقاء يمثل إعدادًا جيدًا قبل الاستحقاقات المقبلة للعدالة. قال كوريا: «سيطرنا على الشوط الأول بشكل منظم، لكننا فقدنا التركيز بعد الهدف الأول».

أشار مدرب العدالة إلى وجود جوانب إيجابية في الأداء، منها اللعب أمام فريق متقدم من الناحية الفنية، لكنه اعترف بنقاط ضعف على المستوى البدني لدى لاعبيه تستدعي عملًا مكثفًا لتحسين الحالة البدنية للاعبين.

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