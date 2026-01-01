سامسونج تكون شريكًا رسميًا لـ Call of Duty: Modern Warfare 4

وكالات /سما/

أعلنت شركة سامسونج عن تعاون رسمي مع لعبة Call of Duty: Modern Warfare 4 المقررة للإطلاق في 23 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، حيث ستحمل الشركة الكورية صفة الشريك الرسمي للعبة في قطاعات أجهزة العرض المختلفة.

بموجب هذه الشراكة، ستصبح سامسونج الشريك الحصري في فئات التلفزيونات والشاشات المتخصصة ومكبرات الصوت من نوع Soundbar ومكبرات الصوت اللاسلكية المتوافقة مع تقنية Wi-Fi. وستتمكن اللعبة من الاستفادة من تنسيق HDR10+ Gaming الذي طورته سامسونج، وهو معيار يوفر مستويات أعلى من الدقة في الألوان والتباين البصري، مما يسمح بتقديم المشاهد والمحتوى البصري بالطريقة التي تصورها فريق التطوير الأصلي.

كما ستدعم اللعبة نسبة العرض إلى الارتفاع بمقياس 32:9، وهي النسبة التي توفرها شاشات Samsung Odyssey G9 الفئة العليا. وهذه الميزة ستمنح المستخدمين الذين يمتلكون هذه الشاشات نطاق رؤية أوسع بشكل كبير داخل بيئة اللعبة، مما يعزز الإحساس بالانغماس والتوسع المكاني.

وستوفر سامسونج إمكانية الوصول المبكر إلى اللعبة من خلال تطبيق Samsung Promotion الخاص بها، حيث ستوزع رموز دخول تجريبي على عدد من اللاعبين. هذه الرموز ستمكنهم من المشاركة في النسخة التجريبية الخاصة بين 21 و25 من أغسطس/آب، قبل أن تنطلق النسخة التجريبية العامة المتاحة للجميع في الفترة من 28 أغسطس إلى 1 سبتمبر/أيلول.

وتتجاوز الشراكة المحتوى الرقمي، حيث ستقدم سامسونج تجربة عملية مباشرة للعبة Modern Warfare 4 داخل جناحها المخصص في معرض Gamescom 2026 في مدينة كولونيا بألمانيا، والذي سيستمر من 26 إلى 30 أغسطس. وفي هذا المعرض، ستقدم الشركة لعدد من زوار الجناح رموز وصول خاصة بالإصدار Premium من اللعبة (Vault Edition) عبر منصة Battle.net، وهو ما يتيح لهم الوصول المبكر إلى الإصدار قبل طرحه رسميًا للعامة.

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