نقيب الموسيقيين المصريين يعترض على أداء محمد رمضان بحفل الساحل الشمالي

وكالات /سما/

القاهرة/سما- عبّر نقيب المهن الموسيقية المصرية الفنان مصطفى كامل عن اعتراضه الشديد على أداء الفنان محمد رمضان خلال حفله الذي أقيم مساء الجمعة في منطقة الساحل الشمالي، وأكد في تصريحات لقناة محلية أن رمضان غير منتسب لنقابة المهن الموسيقية بل يحصل على موافقات للغناء من نقابة المهن السينمائية التي ينتمي إليها.

لاحظ كامل أنه تلقى اتصالات عديدة من شخصيات مختلفة بشأن ما جرى في الحفل، وأعرب عن عدم فهمه لطريقة ظهور رمضان على المسرح، واصفًا ما حدث بأنه "طعنة" في مشاعره. وشدد على أن السلوكيات التي اتخذها الفنان خلال الحفل لا تتوافق مع الذوق العام والعادات والتقاليد المصرية، وأعلن عزمه على عدم الصمت تجاه ما اعتبره تصرفات أضرت بالمجتمع المصري.

انتشرت مقاطع مصورة من الحفل على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت حالات من الزحام الشديد والتدافع بين الجمهور، مصحوبة بمنشورات تحدثت عن تعرض فتيات للتحرش داخل الحفل. لفتت بعض المقاطع الانتباه لظهور فتاتين وسط حالة من الازدحام والانفعال، ما دفع متابعين على الإنترنت إلى تفسير المشاهد باعتبارها وقائع تحرش، فيما ذكرت روايات أخرى أن التزاحم الشديد سبب صعوبة في خروج بعض الجمهور من بين الحواجز الحديدية المنصوبة.

على الرغم من ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المصرية بعد فحصها للمقاطع المتداولة أن الادعاءات بشأن تعرض الفتاتين للتحرش غير صحيحة. أوضحت الوزارة أنها استمعت إلى الفتاتين وأكدتا أن ما تعرضتا له كان بسبب التزاحم الشديد فحسب، وأنهما لم تتعرضا للتحرش ولم تتهما أي شخص بذلك.

يأتي الجدل في سياق تصاعد النقاش في مصر حول ضوابط العروض الفنية والحفلات الجماهيرية والالتزام بمعايير تنظيمية لحماية الجمهور. وقد روج محمد رمضان لحفل آخر مقرر إقامته في 14 أغسطس بمدينة العلمين الجديدة، لكنه فعل ذلك بطريقة ساخرة وغير معتادة، في أعقاب الجدل الذي دار حول عدم ترويج شركة التنظيم للحفل بشكل مسبق.

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