حين يتحول الإيثار إلى استنزاف.. كيف تتحررين من متلازمة إرضاء الآخرين

وكالات /سما/

الرغبة في أن تكوني الشخص الموثوق الذي يعتمد عليه الآخرون قد تمنحك شعورًا بالرضا، لكن متى تتحول هذه الصفة إلى عبء ثقيل؟ عندما تجدين نفسك غير قادرة على رفض طلب أو التعبير عن عدم موافقتك دون شعور بالذنب، هنا تبدأ مشكلة تُعرف بـ«متلازمة الفتاة المثالية»: حاجة مستمرة للقبول تدفعك إلى تجنب أي خلاف أو رفض.

هذا النمط يتجاوز المساعدة الطبيعية للآخرين إلى تقديم احتياجاتهم على احتياجاتك، ومراقبة مشاعرهم بشكل دائم، وإخفاء رغباتك الحقيقية للحفاظ على صورة امرأة لطيفة ومتعاونة. الثمن النفسي لهذا التضحية المستمرة قد لا يقتصر على الإرهاق العاطفي، بل يمتد ليؤثر على علاقتك بذاتك وصحتك الجسدية أيضًا.

الجذور غالبًا تعود إلى الطفولة. عندما تتلقى الفتاة رسائل متكررة تربط بين كونها «جيدة» وبين أن تكون هادئة ومطيعة، تتعلم تدريجيًا أن الحب والقبول يأتيان من قدرتها على تلبية توقعات الآخرين، وليس من التعبير الحر عن ذاتها. مع الوقت، يصبح قول «لا» مصدرًا للقلق والذنب، وترفعي من أولويات الآخرين أعلى من احتياجاتك الشخصية.

السلوك يتطور لينتج عنه عدة تأثيرات ضارة: تجدين نفسك تفكرين باستمرار في ردود أفعال من حولك، وموافقين على أمور لا تناسبكِ، والاعتذار أكثر من اللازم. كل تنازل جديد يبعدك أكثر عن احتياجاتك الحقيقية وعما تريدينه فعلًا. محاولة الحفاظ على صورة «الفتاة الجيدة» باستمرار لها ثمن نفسي قد لا يظهر بسرعة، لكنه يتراكم عبر الاهتمام براحة الآخرين على حساب راحتك، مما يؤدي إلى الإرهاق وفقدان الاتصال بالذات.

دراسة نُشرت في مجلة «Current Psychology» في مايو 2026 أجراها الباحث في علم النفس كريستيان بلوتنر من جامعة فيرن الألمانية شملت أكثر من 1800 مشارك. طور الباحث مقياسًا علميًا لسلوك إرضاء الآخرين، وحدد ثلاثة أبعاد رئيسية: تحمل المسؤولية عن الآخرين، وإهمال الاحتياجات الشخصية، والانشغال بتوقعات الآخرين.

بحث آخر نُشر في دورية «PsyCh Journal» في مايو 2025 على باحثين من الصين درسوا هذا السلوك لدى أكثر من 2200 طالب جامعي. حددوا أربعة أنماط متفاوتة في شدة إرضاء الآخرين، من المستويات المنخفضة إلى المرتفعة. أظهرت النتائج علاقة واضحة: المستويات الأعلى من هذا السلوك ارتبطت بانخفاض الرفاه النفسي والشعور بالضغط الشديد.

الخروج من هذا النمط لا يقتصر على فهم أهمية وضع الحدود، بل يتطلب تغيير نظرتك للشعور بالذنب المرافق لها. الذنب الذي تشعرين به لا يعني بالضرورة أنك تفعلين شيئًا خاطئًا؛ قد يكون انعكاسًا لنمط قديم تعودتِ عليه. من الطبيعي الشعور ببعض الانزعاج في البداية عندما ترفضين طلبًا أو تختارين وقتك لنفسك، لكن المهم تذكُّر أن احتياجاتك تستحق الاهتمام أيضًا.

عند وضع الحدود، اجعلي رسالتك واضحة ومباشرة دون الدخول في سلسلة طويلة من التبريرات. لستِ مطالبة بشرح كل أسباب رفضك أو إقناع الآخر بأن قرارك منطقي. يمكنك ببساطة أن تقولي: «لا أستطيع مساعدتك في نهاية هذا الأسبوع» دون إضافة قائمة أعذار. مع التدريب، ستدركين أن الوضوح لا يعني القسوة، وأن الحدود الصحية تحمي وقتك وطاقتك وعلاقاتك بطريقة أكثر توازنًا.

الجزء الأصعب قد يكون تقبل أن الآخرين قد لا يرحبون بحدودك دائمًا. مسؤوليتك تتمثل في كيفية تعاملك مع الآخرين وقراراتك، لا في التحكم بمشاعرهم أو ضمان رضاهم عنك. بدلًا من العودة إلى الموافقة فقط لتجنب انزعاج مؤقت، امنحي نفسك فرصة لتحمل هذا الشعور والتعامل معه بلطف.

ابدئي بحدود صغيرة في مواقف بسيطة، ولا تلومي نفسك إذا ظهر الذنب مجددًا. كل مرة تختارين فيها ما يناسبك رغم هذا الشعور، تمنحين نفسك فرصة للتخلص تدريجيًا من نمط قديم، وبناء علاقة أكثر احترامًا مع احتياجاتك وحدودك. الاهتمام بالآخرين لا يعني التضحية المستمرة براحتك أو إخفاء احتياجاتك، بل هو توازن صحي حيث يأتي عطاؤك من رغبة حقيقية لا من خوف أو شعور بالذنب.